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本土資金展現實力 投信繼續買超逾百億元

2025/06/21 15:25

由於投信繼續買超百億元，本土資金展現實力，顯示台股逢低買盤有力。圖為證期局。（記者王孟倫攝）由於投信繼續買超百億元，本土資金展現實力，顯示台股逢低買盤有力。圖為證期局。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕大盤上漲無力，但下跌有守！檢視本週台股（6/16~6/20），投顧業者表示，由於遭遇美股「三巫日」亂流，一度下跌近300點，不過尾盤卻能重回2萬2000點之上，顯示低檔有買盤；而投信繼續買超百億元，本土資金展現實力，使得大盤指數、逆轉為回防2萬2000點，繼續整理。

受到中東緊張局勢急遽升高的影響，原本突破年線、多頭重新發動攻勢的局面，一週加權指數收在2萬2045.74點，小跌27.21點。

今年以來截至6月20日為止，亞洲股市漲跌互見，其中，韓國已經進入「牛市」（bull market），也就是累計漲幅超過二成五，為全亞股表現最強；至於香港股市今年也不錯、累計漲幅逾1成7；台股則還在「後段班」，今年以來，欲振乏力。

根據統計，今年度亞股從最強到最弱，排名依序為韓國股市上漲25.94%、香港恆生漲17.30%、越南上漲6.52%、新加坡漲2.53%，上海綜合平盤小漲0.24%；菲律賓跌-2.90%、日本跌-3.74%、台灣加權股下跌-4.30%、馬來西亞跌-8.50%及泰國下跌-23.75%。

投顧業者表示，台股狹幅整理，一週波動區間不到600點，前半週多頭出擊，技術面也出現多頭上攻訊號，但中東緊張局勢升高，再加上七月要面對「對等關稅」展延到期的考驗；6/20更是美股「三巫日」，而這次有史上最大規模「期權到期」，規模達到6.5兆美元，台股專業投資人趁勢下車避開波動。

對此，永豐投顧指出，對等關稅展延90天即將到期，談判卻無明顯進展，歐盟傳出願意接受一口價10%的交易，雖然喊價過低，也被歐盟否認，但已經透露可能談判方向。然而，雙方談判人員必須表現談判努力，所以市場有潛在波動因素。

本週台股遭遇美股「三巫日」亂流，一度下跌近300點，不過，尾盤卻能重回2萬2000點之上，顯示低檔有買盤。

由於投信繼續買超百億元，本土資金展現實力，原本投資型保險金流轉向投信，顯示台股逢低買盤有力。

綜合來看，上下雖然皆有壓力，市場卻又有重大政經變數，因此，建議投資人觀望，等待股價出現大波動時再反向操作、中長線布局。預估指數區間在2萬1500點~2萬2500點。

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