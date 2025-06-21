台水招考386名新血 有證照者起薪拚4萬元

台水董事長李嘉榮體驗套管接頭組裝術科測驗。（台水提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台水今（21）日及明（22）日於台南新營舉辦114年評價職位人員甄試複試，以口試、術科測驗及體能測驗方式進行，本次甄試計3871人報名，筆試當日實際到考3078人，進入複試人數779人，預計錄取技術士316人、營運士70人，合計386人。

台水表示，甄試採初試及複試兩階段辦理，初試以筆試方式進行；複試採口試、術科測驗及體能測驗方式進行。

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術科測驗項目包含「三相馬達啟動停止電路」、「混凝沉澱試驗實作」、「水中總硬度檢測」、「100mmDIP雙螺栓套管接頭組裝」、「漏水探查作業」；體能測驗項目包含「負重25公斤重物行走50公尺」及「600公尺跑走」。

台水說明，本次甄試預計7月4日公告錄取名單，複試合格人員依各該類別分區之錄（備）取名額，按甄試總成績高低順序錄（備）取，錄取人員試用6個月期滿成績合格後正式僱用，後續升等、支薪、調派依公司規定辦理；根據經濟部政策目標，評價職位人員若有證照等，起薪目標逼近4萬元。

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