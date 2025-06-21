比美方掌握的多2.5倍？港媒曝華為AI晶片驚人產量

港媒引述瑞穗證券的報告稱，華為昇騰晶片今年出貨量將達70萬顆。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部官員日前在國會聽證會上指出，華為2025年生產的昇騰AI晶片，低於20萬顆，這項數據被日本證券公司推翻。港媒引述瑞穗證券的報告稱，華為昇騰晶片今年出貨量將達70萬顆。若成真，華為AI晶片出貨量將比美方估計的高出2.5倍，值得華盛頓注意。

儘管美國不斷收緊禁令，抑制中國半導體發展，華為仍透過第三方繞道取得台積電AI晶片。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）曾披露，中國華為藉由白手套向台積電下單，獲得200多萬個AI晶片，還囤積超過一年的高頻寬記憶體（HBM）存量。

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除了透過白手套下單台積電取得先進晶片外，中國生產高階晶片的能力也備受關注，尤其是華為2023年推出搭載7奈米處理器的智慧型手機之後。

至於華為的AI晶片產量到底多少？美國商務部工業與安全事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），12日在國會聽證會上指出，華為今年內最多只能生產20萬顆昇騰AI晶片，且多數將供應中國市場。然而，當時凱斯勒提醒，華為正在提高產能，美國不能掉以輕心，因為中國的目標是全球市場。

相對於美方的保守估計，瑞穗證券則認為華為AI晶片出貨量更高。根據《南華早報》21日報導，面對美國的制裁，華為依然保持著堅韌的意志。瑞穗證券分析師估計，華為昇騰AI晶片的的出貨量可能超過美國商務部工業與安全事務次長凱斯勒向美國國會透露的數量。

瑞穗表示，儘管中國最大的晶片代工製造商中芯國際在 7 奈米製程面臨產量挑戰，但預計 2025 年華為昇騰 910 系列（包括 910A、910B 和 910C）的出貨量仍將達到約 70 萬顆。

關於華為如何成功提高昇騰晶片產量的猜測，指向對中國晶片設備供應鏈的動員。報導稱，與華為有關聯的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier ）在今年3月的Semicon China展會上，首次公開展示數十台新型晶片製造和測試設備，獲得廣泛讚譽。這引發了人們對新凱來可能為華為7奈米晶片的本土化研發做出貢獻的猜測。

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