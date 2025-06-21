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電價三時段收費是假消息！台電重申：一般家戶只看用電量

2025/06/21 14:07

網傳電價將改成三時段差別收費，台電澄清一般家戶只看用電量。（台電提供）網傳電價將改成三時段差別收費，台電澄清一般家戶只看用電量。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今（21）日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

台電表示，目前我國有99%家戶用電是依「用電量」計費（表燈非營業非時間電價，超過1370萬戶），結合使用者付費及節能減碳概念，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關。也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指為僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。

台電指出，民眾只要簡單三步驟，就可輕易確認自家是否是以用電量、不以時段計費的一般用戶。

1.透過電費帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字。

2.確認家中無主動向台電申請時間電價。

3.若還是不確定，可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。

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