川普不確定性匯市波動加劇 楊金龍：央行持續促進市場有序運行

中央銀行總裁楊金龍指出，國際資金流動龐大且頻繁，導致匯率波動加劇，央行將持續促進外匯市場有序運行。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕面對美國總統川普2.0貿易政策帶來的新一波全球金融與經貿不確定性，中央銀行總裁楊金龍21日指出，國際資金流動龐大且頻繁，導致匯率波動加劇，央行將持續促進外匯市場有序運行，也呼籲外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，避免干擾匯市穩定。

楊金龍今日出席第19屆金融與經濟政策研討會，並以「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表專題演講。

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楊金龍表示，自金融自由化以來，匯率已由金融帳主導，2024年台灣資金進出規模為商品貿易收支的19.3倍，顯示短期跨境資本移動已成為新台幣升貶的主要驅動力。因應川普主張的高關稅與匯率操作可能擴大匯率震盪，央行將致力維持市場秩序與匯率平穩。

楊金龍重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，參與者眾多，匯率僅有一個價格，不可能同時滿足出口商希望貶值與進口商希望升值的期待。他指出，儘管近期匯率波動略有擴大，整體仍低於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率在管理浮動制度下維持相對穩定。

楊金龍表示，鑑於當前國際經貿及金融情勢具高度不確定性、匯率波動提高下，央行將持續促進外匯市場有序運行，維持新台幣匯率動態穩定；政府相關主管機 關將續協助企業提高產品附加價值及多角化發展，廠商亦應強化風險管理， 並提升產品競爭力，以降低新台幣匯率波動影響。

楊金龍也再次呼籲，希望外界 不要過度臆測新台幣匯率走勢，或聽信市場誇大或不實的分析，將可避免干擾匯市的穩定。

在貨幣政策上，楊金龍坦言，川普2.0貿易政策引發高度不確定性，央行決策面臨艱難取捨與挑戰。各央行採取更審慎的態度來評 估貨幣立場。例如，聯準會主席鮑爾表示，在不確定的環境下，較適合採觀 望（wait and see）態度，謹慎行事；德國央行總裁 Joachim Nagel 亦指出，美國關稅政策反覆，使央行對經濟的影響及相關預測，變得更加困難。

因應不確定性，央行須採取較廣泛的風險管理方法，強化運用情境分析 （scenario analysis），並維持可信度（credibility）及強化溝通 。如 Fed 在近期的貨幣政策架構檢視中，也將考慮強化其政策溝通，尤其是關於預測及不確定性的影響。

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