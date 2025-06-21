川普2.0貿易政策引發疑慮 楊金龍：美元國際地位短期難以撼動

中央銀行總裁楊金龍重申，美元在國際體系中的主導地位，短期內仍難以撼動。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普重返政壇後於4月宣布推動「對等關稅」政策，使國際貿易政策不確定性明顯升高，市場對美元資產與美國債信前景產生疑慮，導致金融市場劇烈波動，並對以美元為核心的國際貨幣體系構成衝擊。不過，中央銀行總裁楊金龍重申，美元在國際體系中的主導地位，短期內仍難以撼動。

楊金龍今（21）日出席第19屆金融與經濟政策研討會，並以「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表專題演講。

請繼續往下閱讀...

楊金龍表示，川普上任後推動高額對等關稅、批評聯準會貨幣政策、甚至提出「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），引發外界對美國債務前景與金融穩定的疑慮。然而，市場認為，川普官員構思的加徵關稅、弱勢美元、債務重組等政策，恐破壞全球金融市場穩定並削弱美元的國際地位，實際推動的機率不高，且現階段美國對外立場已有所緩和，並與多國陸續達成協議，有助提振市場信心。

他強調，當前全球貨幣體系高度依賴美元，無論是作為價值儲藏或交易媒介，其他貨幣尚不具替代條件。美國金融市場規模居全球之冠，擁有足夠深度與廣度吸納全球超額儲蓄，這些因素仍是美元穩居國際核心貨幣的關鍵。

針對川普政府意圖以關稅政策解決美國貿易逆差問題，楊金龍則直言，美國經常帳長期逆差的根源在於國內民間儲蓄不足，無法支應巨額財政赤字，若儲蓄不增加，貿易逆差難以有效改善。

談及全球失衡問題，楊金龍認為，當前經常帳順差多集中於亞洲與部分歐洲國家，逆差則主要由美國與英國承擔，未來應由順差國與逆差國共同調整，不應僅期待單一國家承擔調整責任。

就台灣而言，他指出，經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。儘管近年因台商回流與半導體投資擴大，投資率有所回升，但儲蓄率升幅更大，使得超額儲蓄規模仍持續攀升，預估今年將突破新台幣4兆元。

楊金龍建議，為緩解台灣長期超額儲蓄困境，應從兩方面著手：一是鼓勵民間消費與企業投資；二是政府在維持財政穩健前提下，適度擴大公共投資，除可強化長期成長動能，也有助於改善國內投資結構與縮減儲蓄過剩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法