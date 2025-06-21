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美對伊朗實施新一輪制裁、國際油價應聲走跌 專家揭背後目的

2025/06/21 09:00

國際油價週五（20日）收盤下跌。（路透）國際油價週五（20日）收盤下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國針對伊朗實施新一輪制裁，國際油價週五（20日）收盤下跌。外界普遍認為，這是一種外交手段，增添了對以談判方式達成協議的希望。就在前一日，美國總統川普表示，可能需要2週時間決定美國是否介入以色列與伊朗之間的衝突。

布蘭特原油期貨下跌1.84美元，跌幅2.33%，收於每桶77.01美元。

由於週四逢美國聯邦假期，7月交割的美國紐約西德州中質原油期貨未進行結算，該合約將於週五到期，下跌21美分，或0.28%，至每桶74.93美元。流動性更高的8月合約則收於73.84美元。

布蘭特原油期貨本週上漲 3.6%，近月紐約期油上漲 2.7%。

根據美國財政部網站公告，川普政府發布了新一輪與伊朗相關的制裁，包括制裁2家設於香港的實體，以及與反恐有關的制裁。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）表示，本次制裁針對至少20個實體、5名個人及3艘船隻。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「這些制裁可以說一體兩面，它們可能是針對伊朗更廣泛談判策略的一部分。美國採取這些行動，正顯示出希望透過非軍事方式解決爭端的意圖。」

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