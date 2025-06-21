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中國房地產又暴雷！百強房企崩潰付不出錢債務違約

2025/06/21 10:30

中國房地產業又1家公司深陷財務困境。示意圖。（彭博資料照）中國房地產業又1家公司深陷財務困境。示意圖。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產業又1家公司深陷財務困境。曾列中國百強房企之一的港龍中國地產集團有限公司（港龍中國），發布公告坦承因流動性危機，預計無法在寬限期結束前支付857.6萬美元（約新台幣2.5億元）利息，觸發債務違約。

綜合中媒報導，根據公告，港龍中國地產此前發行約1.8億美元（約新台幣53億元）的美元債預計於5月18日、11月17日支付利息，但至5月18日，應付的857.6萬美元受限於嚴重的流動性壓力，公司為確保項目交付所需資金，因而做出6月17日寬限期結束前無法支付美元債利息的決定。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，應於2025年6月17日前支付的美元債利息，但截至2025年6月20日，港龍中國仍未發布支付該筆利息的相關公告，因此可能已構成實質違約。

港龍中國總部位於中國上海，2020年7月在香港掛牌上市，曾被列中國百強房企之一。港龍中國2024年財報顯示，截至2024年末，港龍中國總資產人民幣233.14億元（約新台幣959億元），總負債高達人民幣152.36億元（約新台幣627億元），淨資產人民幣80.78億元（約新台幣332億元），資產負債比例為65.35%。

港龍中國流動負債有人民幣133.51億元（約新台幣549億元），其1年內到期的短期債務總計人民幣29.21億元（約新台幣120億元）。中媒指出，相較於短債壓力，港龍中國的流動性不足，其帳上現金與現金等價物僅人民幣2.66億元（約新台幣10.9億元），不足以覆蓋短債，凸顯其資金鏈的脆弱性。

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