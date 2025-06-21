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台股彈升傳產股價卻創新低 謝金河：靠中國傳產開始面臨算總帳

2025/06/21 09:41

財訊傳媒董事長謝金河指出，最近台股彈升5000點，但多數傳產股價都創新低，他認為「過去卅年在中國發展的傳統產業開始面臨算總帳」，並指在中國內捲加劇下，台灣傳統產業生存正面臨嚴峻挑戰。（資料照）財訊傳媒董事長謝金河指出，最近台股彈升5000點，但多數傳產股價都創新低，他認為「過去卅年在中國發展的傳統產業開始面臨算總帳」，並指在中國內捲加劇下，台灣傳統產業生存正面臨嚴峻挑戰。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財訊傳媒董事長謝金河指出，最近台股彈升5000點，但多數傳產股價都創新低，他認為「過去卅年在中國發展的傳統產業開始面臨算總帳」，並指和ECFA有關的塑膠，橡膠，化學，機械，金屬的出口占比一直往下，在中國內捲加劇下，台灣傳統產業生存正面臨嚴峻挑戰。

謝金河在臉書發文指出，2022年當大家在爭議ECFA時，他曾提到的ECFA的危機與轉機，當時預測台塑集團未來幾年會很辛苦，必須轉型求變！同時他也對台泥充滿期待。不過時隔三年回頭看，台灣的傳統產業提升有限，反而在期待對岸釋出善意，對ECFA充滿期待下，一步步走向困境。

謝金河表示，最近台股彈升5000點，很多績優公司股價再創新高，但多數傳統產業股價都創新低，最具代表性的是台泥跌至25.4元，台塑四寶都在低檔。這幾天，汽車，自行車廠股價紛紛破底，像是裕隆日產在盛況時可以在中國賺近百億，今年開始賠錢，股價從449元跌至54.1元。自行車的巨大過去每年在中國賺50億以上，如今一季剩3億，美利達過去可以賺10.9億，現在快損益兩平，股價紛紛創新低。

謝金河直言，每一次選舉的時候，對岸都會把ECFA拿出來威脅台灣，很多政治人物及企業家都會跳出來恐嚇政府，但這些喜歡出來罵政府的企業如今都泥菩薩過江。像台玻如果能縮減平板玻璃規模，努力在電子級玻璃纖維布轉型，也許今天的情況會改變。台塑集團若能化整為零，在特用化學品及電子材料找機會，像斗山在氫能，核能反應爐，在無人機電池，在最高階的銅箔都有一席之地。

謝金河也提到，近日看了鄉林建設的股價被嚇一跳，他表示鄉林是從124元跌下來的，這些年努力在台灣推案，在接受周刊訪問時提到台灣到處都是他蓋的房子，但是很多營建公司都賺翻了，只有鄉林每年都賠錢，原來是被中國的虧損吃掉的，但是賴正鎰仍然不改其志，希望中國的事業可以賺大錢。

謝金河在文末也指出，從今年前5月出口來看，台灣的半導體及資通訊產品出口到中國占比升高到76.93%，和ECFA有關的塑膠，橡膠，化學，機械，金屬只剩下14.1%，占比一直往下，比重越來越低，在中國內捲加劇下，台灣的傳統產業生存正面臨嚴峻挑戰。對此他也直呼「過去卅年在中國發展的傳統產業開始面臨算總帳的時刻！」

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