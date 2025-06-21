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黃金本週大跌 專家預測跌到「這價格」但有條件

2025/06/21 08:23

週五（20日）黃金價格持穩。（美聯社）週五（20日）黃金價格持穩。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普把是否對伊朗動武的期限延後兩週，週五（20日）黃金價格持穩，但本週下跌1.8%，專家預測黃金可能跌向每盎司3250美元，但因為黃金仍在漲勢中，任何拉回都可能吸引積極的買盤。

紐約黃金期貨幾乎持平，報每盎司3385.70美元；黃金現貨價幾乎不動，報每盎司3368.68美元，這是6月12日以來最低。

《路透》報導，黃金本週下跌1.8%。獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金持穩，因為川普收回「立即」攻擊伊朗的發言。此刻，所有的壞消息似乎都已經被大家知道了。」

他預測黃金可能跌向每盎司3250美元，但因為黃金仍在漲勢中，任何拉回都可能吸引積極的買盤。

伊朗週五對以色列發動新一輪飛彈攻擊，鎖定南方城市Beersheba的近郊民房、辦公大樓和工業設施，而白宮在週四宣布，川普將在未來兩週內決定美國是否將在介入以伊衝突，希望以此迫使伊朗當局重返談判桌。

黃金通常被視為政治和經濟不確定性下的避險工具。

另外，美國聯準會（Fed）週三維持利率不變維持在4.25至4.50%區間，雖決策官員仍預期今年會降息0.5個百分點，但卻放緩2026年和2027年的步調，最新預測顯示只會有1次0.25個百分點的降息。

黃金本身不孳息，因此在較高的利率環境中，處境相對不利。

瑞士寶盛分析師門克（Carsten Menke）說：「我們將看到來自避險者和央行的堅實需求，這可能讓黃金目前的價格獲得堅實的支撐。」

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