研究發現：成年子女回家和爸媽同住 「這項能力」竟表現更差

現在越來越多成年子女回家和爸媽同住。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳統上，父母會希望子女在成年之後，離家獨立打造自己的家庭，但由於種種因素，現在越來越多成年子女變成「迴力鏢」（Boomerang ），也就是離家後再度搬回父母家中生活，不過最新調查發現，這群回到原生家庭的年輕成年人，在理財能力方面普遍表現較弱。

《CNBC》報導，金融服務機構Thrivent於今年4月發布的一項調查，有近半數的家長（46%）表示，他們有年齡介於18至35歲之間的成年子女曾「迴力鏢」搬回家中居住。

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報導提到，這些「迴力鏢族」的一個顯著特徵是，他們在理財方面往往更吃力。調查發現，目前仍與父母同住的成年子女中，僅有46%獲得父母對其理財能力的高度評價；相比之下，從未搬回家中的成年子女則有63%獲此評價。

為何「迴力鏢族」的理財能力較差？原因還不明朗。不過，Thrivent認證財務規劃師岡薩雷斯（Alex Gonzalez）指出，這種差異可能反映出一個更深層的問題：與成年子女同住的父母，可能較不願意坦誠地與子女討論金錢相關議題。

岡薩雷斯說：「如果這些成年子女在展開獨立生活前，從未與父母討論過財務問題，那麼他們的理財能力表現自然會較差。」

他補充表示，這樣的問題往往具有雙重性。當父母在子女年幼時，就避談財務議題，可能會錯失為子女奠定理財獨立基礎的時機；而當子女成年後返回家庭，父母仍持續迴避相關對話，則更可能阻礙其日後的財務判斷與獨立能力。

至於如何與成年子女談論財務問題？岡薩雷斯自己的2個小孩，也都是「回力鏢族」，他則是採取了2項策略，首先是強調未來搬出所帶來的正面影響，再來是要求孩子分擔家庭開銷。

岡薩雷斯說，他和孩子進行了開放而具建設性的金錢對話，著重強調良好財務規劃所帶來的好處，例如能負擔自己的住處、實現財務自主，以及建立屬於自己的人生。

他也與子女逐項檢視家庭帳單，並請他們分攤食物與水電等基本生活開銷。此外，他還要求孩子查詢當地的租屋行情，每個月將相當金額存入儲蓄帳戶，為未來獨立生活預作準備。

對岡薩雷斯而言，這一切的目的不只是讓子女繳費，而是希望在這段過渡時期，透過結構化提供子女責任感與支持，來引導他們邁向獨立。

岡薩雷斯認為，每個家庭對金錢的討論方式與文化都不盡相同，「我們的孩子很清楚，我們期望他們分擔家庭費用，但我們所做的，就是在他們人生中這個艱難的階段給予實質協助。」

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