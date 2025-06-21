不想開發全數礦產資源！格陵蘭因「這件事」拒成採礦大國

格陵蘭擁有豐富的未開發資源，不過格陵蘭對於成為國際礦業強國並不熱衷。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）有意取得格陵蘭（Greenland）的所有權，甚至不排除動用軍事或經濟手段，這讓格陵蘭在近幾個月來被推上地緣政治風暴的前線。儘管擁有豐富的未開發資源，但根據格陵蘭商業與礦產資源部長納塔尼爾森（Naaja Nathanielsen）週五（20日）說法，格陵蘭對於成為國際礦業強國並不熱衷，這背後原因是格陵蘭對於環境相當重視，其環境、社會與公司治理（ESG）的標準極高。

《CNBC》報導，目前格陵蘭僅有2座活躍稀土礦場，而丹麥和格陵蘭地質調查局（GEUS）2023年的一項調查發現，在歐盟認定的34種關鍵原料礦物中，有多達25種位於格陵蘭境內，包括石墨、鉬與鈦等被視為能源轉型中不可或缺的礦物。

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納塔尼爾森週五接受《CNBC》訪問時透露，開採格陵蘭一些珍貴的礦產「絕對可行，也具備經濟可行性」，並指出目前已有幾個採礦開發案正在推進。她並認為目前進行中的項目非常有前景，包括石墨、黃金、銅、鎳、鉬等，還有稀土元素也是。

然而納塔尼爾森話鋒一轉，表示：「對格陵蘭而言，我們並不熱衷於成為一個大規模的礦業經濟體。我們只希望在任何時候能維持5至10個活躍礦場，這樣就足夠了。」她進一步說明，格陵蘭的人口規模有限，所以不需要整個國家都成為礦區，更追求的是一個可管理、可持續的產業結構。

納塔尼爾森指出，格陵蘭的ESG標準極高，部分原因是先前存在採礦污染問題。她說：「我認為，格陵蘭民眾對礦業的支持程度在全球各地來看是相當少見的。但這份支持的前提，是他們深信我們會堅守環保與社會責任的高標準，並照顧在地社區。」

納塔尼爾森補充：「一旦我們在這方面妥協，就會失去人民對這個產業的信任與支持。這對我們來說至關重要。我認為，我們已經從過去的經驗中學會教訓。」

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