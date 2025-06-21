晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不想開發全數礦產資源！格陵蘭因「這件事」拒成採礦大國

2025/06/21 11:33

格陵蘭擁有豐富的未開發資源，不過格陵蘭對於成為國際礦業強國並不熱衷。（路透）格陵蘭擁有豐富的未開發資源，不過格陵蘭對於成為國際礦業強國並不熱衷。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）有意取得格陵蘭（Greenland）的所有權，甚至不排除動用軍事或經濟手段，這讓格陵蘭在近幾個月來被推上地緣政治風暴的前線。儘管擁有豐富的未開發資源，但根據格陵蘭商業與礦產資源部長納塔尼爾森（Naaja Nathanielsen）週五（20日）說法，格陵蘭對於成為國際礦業強國並不熱衷，這背後原因是格陵蘭對於環境相當重視，其環境、社會與公司治理（ESG）的標準極高。

《CNBC》報導，目前格陵蘭僅有2座活躍稀土礦場，而丹麥和格陵蘭地質調查局（GEUS）2023年的一項調查發現，在歐盟認定的34種關鍵原料礦物中，有多達25種位於格陵蘭境內，包括石墨、鉬與鈦等被視為能源轉型中不可或缺的礦物。

納塔尼爾森週五接受《CNBC》訪問時透露，開採格陵蘭一些珍貴的礦產「絕對可行，也具備經濟可行性」，並指出目前已有幾個採礦開發案正在推進。她並認為目前進行中的項目非常有前景，包括石墨、黃金、銅、鎳、鉬等，還有稀土元素也是。

然而納塔尼爾森話鋒一轉，表示：「對格陵蘭而言，我們並不熱衷於成為一個大規模的礦業經濟體。我們只希望在任何時候能維持5至10個活躍礦場，這樣就足夠了。」她進一步說明，格陵蘭的人口規模有限，所以不需要整個國家都成為礦區，更追求的是一個可管理、可持續的產業結構。

納塔尼爾森指出，格陵蘭的ESG標準極高，部分原因是先前存在採礦污染問題。她說：「我認為，格陵蘭民眾對礦業的支持程度在全球各地來看是相當少見的。但這份支持的前提，是他們深信我們會堅守環保與社會責任的高標準，並照顧在地社區。」

納塔尼爾森補充：「一旦我們在這方面妥協，就會失去人民對這個產業的信任與支持。這對我們來說至關重要。我認為，我們已經從過去的經驗中學會教訓。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財