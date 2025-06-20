7/26首波罷免投票 勞動部：具投票權勞工應予放假1日

7/26首波罷免投票，勞動部表示，具投票權且該日原屬工作日的勞工，應給予以放假1日（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對中選會今（20）日公布114年7月26日（星期六）為首波罷免投票日，勞動部指出，為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部已公告指定「公職人員選舉罷免投票日」為勞基法的應放假日，當天具投票權且該日原屬工作日的勞工，應給予以放假1日。

勞動部指出，根據勞基法第37條及第39條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日（即國定假日），均應休假，工資照給。

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為了保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部早在107年公告，指定「公職人員選舉罷免投票日」為勞動基準法第37條第1項所定應放假日。

因此，具投票權且該日原屬工作日的勞工，應予以放假1日；原毋須出勤的勞工，則不另給假給薪。

勞動部補充指出，所稱放假「1日」，是指午前零時至午後12時連續24時。雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應加給該工作時間工資，且應不妨礙其投票。

勞動部舉例，若勞雇雙方原約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

此外，雇主徵得勞工同意在休息日出勤，應依勞動基準法規定計給工資，且應不妨礙其投票。又，由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，這天放假日不得與其他工作日對調實施。

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