台企銀股東會通過0.8元股利 董座李嘉祥：未來發展多元獲利

台企銀股東會通過配發0.8元股利。（台企銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀今（20）日舉行股東常會，順利通過每股配發0.8元股利，其中包含現金股利0.2元與股票股利0.6元。董事長李嘉祥指出，面對高度競爭的金融市場，台企銀今年將持續發展多元收益來源，聚焦提升個人金融業務推展綜效與海外業務獲利占比，強化整體經營動能。

李嘉祥表示，台企銀去年延續多元獲利策略，帶動各項業務穩健成長，全年合併稅前盈餘達140.63億元，年成長率13.16%，創下歷史新高紀錄。資產品質亦顯著提升，逾期放款比率降至0.17%，備抵呆帳覆蓋率升至790.84%，展現亮眼經營成果。

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展望2025年，李嘉祥指出，台企銀將進一步改善存款結構、降低資金成本，以提升獲利能力，同時加強內部控制與風險管理機制，強化遵法與防詐意識，致力於提升整體營運績效，持續回饋股東期待。

他也強調，面對AI科技與ESG永續浪潮，台企銀將加速數位轉型步伐，聚焦金融創新與數據治理，建構兼具數位實力與永續韌性的營運架構，厚植長期競爭優勢，邁向永續經營的願景。

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