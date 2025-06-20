小額終老險不得扣押 職業運動員可向國外保險投保

金管會修正保險法相關條文，除了小額終老險不得扣押外，職業運動員可向國外保險投保。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕總統今天公告保險法兩條文之修正案，除了將小額終老保險納入適用範圍，確保國人維繫生活經濟安定所必需之基本壽險保障、減少執行機關與保險公司，因辦理保險契約強制執行作業所衍生之社會成本；亦有利於滿足職業運動員之保險保障需求，提升其投保權益。

金管會表示，賴總統已於2025年6月18日公布保險法部分條文修正案，其中，增訂第123條之1第2項明定主管機關為推動提升基本保險保障政策，公告之人壽保險契約，其解約金債權亦不得作為扣押或強制執行之標的，條文並將自同月20日生效。

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因此，為推動提升基本保險保障政策，金管會於6月20日公告符合金管會所訂定「小額終老保險商品相關規範」規定條件之人壽保險契約，屬於保險法第123條之1第2項所規定為推動提升基本保險保障政策，其解約金債權不得作為扣押或強制執行標的之人壽保險契約。

金管會表示，本次修正保險法第167條之1明定配合政府政策需要且經主管機關公告之保險，得透過保險經紀人向國外之保險業投保。

為配合政府政策需要提供職業運動員保險保障，使運動員得安心比賽，金管會於今年6月20日公告國內保險業未能提供符合職業運動員保障需求之保險，得透過保險經紀人向國外之保險業洽訂保險契約，以解決目前國內保險業銷售之保險商品，無法完全符合運動員保險保障之需求。

上述兩公告之預期效益，主要是確保國人維繫生活經濟安定所必需之基本壽險保障、減少執行機關與保險公司因辦理保險契約強制執行作業所衍生之社會成本，另亦有利於滿足職業運動員之保險保障需求，提升其投保權益。

另外，為避免未來保險業所屬業務員及其合作通路勸誘債務人利用保險法第123條之1規定，藉由分散拆單投保規避保單強制執行，金管會發布相關辦法，明定保險業之內部業務招攬處理制度及程序，應包括要求所屬業務員及合作通路

包括，不得勸誘要保人，為規避其人壽保險契約或年金保險契約之解約金債權，而藉由分散拆單投保，使其各該保險契約解約金債權金額低於保險法規定，不得作為扣押或強制執行標的之人壽保險契約或年金保險契約解約金標準。

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