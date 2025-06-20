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捐精生下「百名子女」！Telegram創辦人自爆4千億遺產均分

2025/06/20 20:48

Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）。（彭博資料照）Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年40歲的俄羅斯科技富豪、Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）近日接受法國雜誌《Le Point》訪問時透露，自己已立下遺囑，承諾將把價值約139億美元（約新台幣4093億元）的財產，平均分配給來自12個國家、透過精子捐贈方式出生的100多位子女，以及與3位伴侶所生的6名法定子女。

綜合外媒報導，杜羅夫強調，「他們都是我的孩子，都享有同樣的權利，不希望他們在我死後互相殘殺」，並表示「我對孩子一視同仁，有些是自然受孕的，有些是透過我的精子捐贈而生的」。根據彭博億萬富翁指數，他的身價為139億美元。

杜羅夫不希望這些孩子在30年內動用他的財產，他解釋，「我希望他們能過著正常人的生活，靠自己的能力成長，學會相信自己，具備創造力，而不是依賴銀行帳戶。」

報導指出，杜羅夫一向以特立獨行聞名，他曾在復活節時於Telegram上傳一張上身赤裸的照片向1110萬名訂閱者致意。此外，他每天早上固定做300個伏地挺身與300個深蹲，且完全不喝酒、咖啡與茶，生活自律。

Telegram目前擁有超過10億活躍用戶，是全球最受歡迎的通訊應用程式之一。去年，法國當局指控杜羅夫參與了Telegram應用程式上的犯罪活動，他否認了這些指控。

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