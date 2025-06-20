中福股東會通過中壢廠拆除 「資產活化」仍存歧見

中福國際今日召開股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中福國際（1435）今日召開股東常會，會中除通過財報與盈虧撥補等例行議案，針對中壢廠廠房是否拆除，引發股東現場意見交鋒，顯示公司「活化資產」的做法仍存歧見。

中福聲稱，旗下中壢廠2年前曾遭非法拆除，導致部分建物受損，結構安全存在疑慮，加上廠區老舊、租戶陸續遷出，難以發揮資產效益。今日經過相對多數的股權同意之下，通過拆除中壢廠房的議案。此外，處分中壢土地案已提起司法訴訟，目前進入法院現勘程序，此次會議暫緩表決，並尊重司法程序。

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不過，中壢廠拆除一事，引發大股東黃小茜在內的部分股東投下反對票。黃小茜認為，廠房雖有部分損壞，但結構多數尚完整，不應逕以「不堪使用」為由全面拆除。公司若預先拆除，反可能損及潛在買家彈性與開發利益，造成價值減損、浪費資源，甚至形同替未來得標者代墊拆除成本，恐有違董事會忠實義務，呼籲公司應在土地處分確定後再由買家評估是否拆除。

對此，中福董事長陳建則認為，議案內容已充分揭露，拆除為配合長期資產規劃所必須，呼籲股東理性看待。除中壢廠議題外，股東會也通過處分福興公司29.1%股權案。中福持有福興49%股份，為回歸正常財務表現，擬將持股比例降至20%以下，改採成本法以避開權益法認列困難，出售金額暫定不低於1.7億元。

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