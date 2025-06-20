永豐金董事會換血 何壽川千金何奕佳出任董事

何壽川千金何奕佳出任永豐金董事。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今（20）日公告，新任董事由前永豐金董事長何壽川女兒「何奕佳」出任，兩位金控獨立董事分別為何登堂及馬文玲。

永豐銀行新任董事會擬於7月1日通過曹為實續任銀行董事長。在新任銀行董事會 9 位董事成員中，現任五位董事及一位獨立董事續任，包括董事長曹為實、金控董事長陳思寬、金控總經理朱士廷、總經理莊銘福及金控財務長許如玫、獨立董事蘇志正。

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新任董事部分，何奕佳為美國布朗大學政治系畢業，現任永豐餘生技董事長、上善人文基金會及永豐基金會董事。

這項人事最受矚目是何壽川的女兒何奕佳進入永豐董事會，她創立「Green & Safe」品牌及通路，長期致力於環境保護與 ESG 實踐，創立《山海樓》連續六年獲得米其林一星及四年米其林綠星的肯定，透過創新推動永續發展。她並以虛實整合的全面行銷能力擴大影響力，希望借重她在推展品牌影響力的經驗，為銀行注入品牌知名度成長動能及強化客戶認同。

新任兩位獨立董事之中，其中一位是何登堂，美國喬治華盛頓大學企管碩士，歷任花旗銀行副總裁、中國信託副總經理及惠譽信評台灣區總經理。

他擁有超過 30 年企業資歷，對於信用風險、資本市場商品、直接股權投資、衍生性金融商品、企業財務、財務顧問、私募併購、首次公開發行、策略規劃、新事業發展與企業行政管理等領域，具有深厚且全面的專業能力。

另一位新任獨董馬文玲是畢業於交通大學管理科學研究所碩士，歷任野村投信總經理、安本標準投信總經理、業務行銷長、渣打銀行財富管理負責人、瑞士銀行投資商品暨服務部主管、滙豐銀行財富管理部主管、投資與保險主管、花旗銀行消費金融投資事業處經理。

馬文玲現任永豐金控獨立董事，對於財富管理、基金及金融商品，通路運營有深厚經驗及能力。

對於這項人事案，永豐金控表示，銀行新任董事人選兼具專業、多元及互補性，將有效推動永豐金控「效率、科技、整合、跨境、永續」三年五大策略落地，並注入永豐銀行全方位成長動能，追求未來銀行提升品牌知名度及影響力，為股東創造更大價值。

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