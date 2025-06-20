台達電打入美系大廠交換器產線 助力800G產品量產

台達電協助全球知名美系伺服器與網通設備大廠，建置資料中心高階800G交換器產線，並順利導入量產。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI、雲端與邊緣運算加速發展，推升資料中心對高頻寬、低延遲、高可靠性的網路交換器需求。台達電（2308）表示，集團已成功協助全球知名美系伺服器與網通設備大廠建置資料中心高階800G交換器產線，並順利導入量產。藉由具備彈性、高精度與完整履歷的智慧製造解決方案，協助客戶突破傳統人工操作的品質與效率瓶頸。

台達電觀察，該客戶在新建800G交換器產線時，面臨雙列式封裝元件（DIP）壓接製程的高精度需求與頻繁換線挑戰。壓接階段所生產的印刷電路板組裝（PCBA）為交換器核心主板，其品質直接影響系統訊號傳輸穩定性與可靠性。過去倚賴人工作業，常出現對位不準、壓力不均等問題。對此，台達以高度自動化方案切入，顯著改善產線品質與稼動率。

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台達電指出，此次客戶採用的Press-Fit壓接機具備智能PID力量控制與視覺對位系統，除了實現微米級壓接精度，同時具備異常自動停機與微力量不良檢測功能，能即時識別彎腳與接觸異常等瑕疵。此外，設備支援超過千筆壓接配方資料庫，並內建生產履歷系統，可每秒紀錄2000筆製程數據，有助後續品質追溯與優化。

台達電提到，旗下開發出的下銑式自動分板機也受到客戶青睞，針對高密度電路板支援離線編程與無治具切割，導入彈性高、換線速度快。其智能切刀系統可即時監控刀具磨耗與受力情況，延長刀具壽命並穩定產品品質，系統也可與管理平台串接，實現資訊整合與異常即時應變。

台達指出，該解決方案已協助客戶有效解決人工操作與換線困境，全面提升生產彈性與良率。隨著AI伺服器與資料中心市場競爭日益激烈，未來將持續透過深耕工藝與自動化整合能力，強化集團在網通製造服務領域的差異化定位。

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