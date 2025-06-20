日本米價噴漲101％ 台灣米爆紅、銷日狂增5倍

台南米成功進軍日本市場，成為日本民眾新選擇。（台南市府提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本米荒已持續一陣子，造成米價狂飆，今年5月米價更較去年同期大漲101.7%，創下半個多世紀以來最大漲幅。為了緩解日本米荒，台灣米積極進軍日本市場，台南市政府20日引用農業部數據顯示，今年前5月台灣米銷日達到7759公噸，是去年同期的6倍。

綜合《CNBC》及《共同社》報導，日本20日公布物價概況，扣除波動較大生鮮食品價格的核心CPI 年增3.7%，創下兩年多來最大漲幅，不僅超出市場預期，也高於4月3.5%的年增率。

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其中，米價漲幅最驚人，5月米價上漲一倍多，年漲幅達101.7%，創下半個多世紀以來最大漲幅。這是繼 4 月年增 98.4% 和 3 月年增 92.1% 之後，再度出現米價狂飆現象。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師Marcella Chow指出，米約佔日本核心通膨的50%，未來通膨趨勢端視食品價格，尤其是米價。

由於日本米價高漲，民眾紛紛改吃進口米，台灣米成功進軍日本市場。台南市長黃偉哲20日表示，近期因日本國內缺米，米商來台採購，台南後壁區的芳榮米廠的白米品質優良，成功進軍日本，不僅讓日本消費者可以品嘗到台南好吃的優質米，更展現台南農業的實力與潛力。

在農業部持續推廣下，台灣米引起日本消費者關注。台南市政府引用農業部數據指出，今年前5月，台灣米銷往日本達7759公噸，是去年同期的6倍。

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