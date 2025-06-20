中國消費緊縮 亞洲藏壽司將結束上海所有門市

亞洲藏壽司今天董事會決議，擬逐步結束中國上海所有門市營運。圖為台灣門市。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕繼八方雲集、瓦城等台商餐飲品牌退出中國市場後，亞洲藏壽司（2754）今天董事會也決議，考量國際經濟環境變化，並衡量未來整體發展後，擬逐步結束中國上海所有門市營運，授權董事長全權處理上海各門市結束營運之相關事宜。

亞洲藏壽司表示，間接持有上海100%股權，逐步結束上海所有門市營運，對公司財務業務無重大影響，今後中國的事業發展，公司將持續監控經濟情勢及商業環境等多方面情況進行慎重判斷。

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亞洲藏壽司2019年即規畫進軍中國，並透過全資香港子公司轉投資設立全資上海孫公司，惟計畫因COVID-19疫情而暫緩，直至2023年重新啟動，同年6月中於上海龍之夢購物中心開出首店，並接續在7月底、8月底開出上海美羅城店及上海金橋Lalaport店。

亞洲藏壽司目前在上海共有3家門市，受到中國消費緊縮，餐飲業內捲嚴重影響，營運表現未如預期，根據財報揭露，上海藏壽司2024年營收1.8億元、年增達1.43倍，但稅後虧損1.55億元、虧損年增29.69％。

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