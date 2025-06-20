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國泰世華銀獲准進駐高雄資產管理專區 7月開設新分行

2025/06/20 19:34

國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，今年7月正式開設專區分行。（圖由國泰金控提供）國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，今年7月正式開設專區分行。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，今宣布將於今年7月正式開設專區分行，成為首批啟動營運的金融機構之一。

國泰世華銀行表示，此次專區試辦業務項目包括OBU（國際金融業務分行）、DBU（指定辦理外匯業務銀行）在內等多項升級業務，結合國泰世華銀行多年來於香港、新加坡私銀市場的實戰經驗，積極響應主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，讓客戶在台灣也能享有接軌國際的私銀高資產服務體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，亞洲資產管理中心是台灣金融業邁向國際的重要轉捩點。他指出，此次進駐高雄資產管理專區，象徵國泰世華銀行以在地化經營連結全球視野，整合集團資源，提供跨境資產配置、投融資整合、家族辦公室等一站式高端金融服務。

國泰世華表示，自2013年開辦私人銀行業務以來，已建立橫跨台灣、香港與新加坡的區域性服務網絡，持續接軌國際金融平台與資產管理體系。此次進駐專區，也將同步擴大招募具備投資顧問、財務規劃、稅務與法務等專業背景的國際人才，建構更完整的家族辦公室服務體系，協助企業與家族客戶實現跨世代的財富傳承與全球資產布局。

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