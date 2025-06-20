中信銀獲准進駐高雄資產管理專區 試辦據點7月起跑

中信銀行成為首批獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區的銀行。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行今日宣布，成為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，並選定中信銀行新興分行為參與專區試辦業務據點，將於今（2025）年7月正式提供服務。

中信銀行表示，中信銀行為強化高資產服務的起點，除了即將參與的新興分行外，未來也將配合政策推展進一步拓點，持續擴大創新服務能量，助力臺灣成為亞洲資產管理重要據點推手。

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中信銀行觀察客戶使用行為，瞭解仍有大量客群與企業主傾向透過實體據點「面對面」進行財富管理等諮詢，數位金融服務搭配實體據點，更有助深耕當地客戶金融需求，落實普惠金融理念且提升黏著度與服務體驗。因此，選定左營分行今日正式開幕，未來將尋找適合的實體據點。

中信銀表示，中信銀行左營分行將涵蓋存放款、外幣匯兌、票據貼現、信用卡、信託、人身與財產保險及財富管理等業務項目，提供全方位家庭理財規劃、購屋貸款等，由專業的理財團隊提供客製化諮詢與建議，滿足個人金融需求。

此外，為滿足民眾投資理財的需求，「中國信託財富管理LINE官方帳號」提供免費投資市場報告、個人化理財售後服務通知，也可運用智能引導智能配對服務，為客戶推薦最適合的理財專員或專業團隊。針對有外幣投資需求的民眾，中信銀行則推出「外幣新錢定存優利」專案，即日起至今年7月31日止，美元一個月最高年息可享5.2%。

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