晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

網購遇第三方支付詐騙？數發部提醒付款前留意三件事

2025/06/20 19:01

數位發展部特別提醒，詐騙集團架設的網站上常以「支援第三方支付」作為誘因，讓消費者誤以為交易安全可信。（資料照）數位發展部特別提醒，詐騙集團架設的網站上常以「支援第三方支付」作為誘因，讓消費者誤以為交易安全可信。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕消費者在網路上購物結帳時，最怕遇到詐騙集團假冒的第三方支付工具，讓自己的信用卡資訊流出。數位發展部特別提醒，詐騙集團架設的網站上常以「支援第三方支付」作為誘因，讓消費者誤以為交易安全可信。但實際上，這些網頁可能會直接跳轉到偽冒的第三方支付網站，誘導民眾輸入信用卡資訊或轉帳。

數發部提醒民眾留意三件事：一，付款前請確認是否導向官方支付頁面。二，網址是否安全（https開頭）。三，避免加入LINE或其他通訊軟體操作付款的非官方流程。

數發部建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息的平台，自去年上線至今，已接獲通報疑似詐騙訊息超過22萬則，經分案相關部會審查，已確認其中12.5萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok四大平台業者下架。

數發部統計6月8日至14日通報趨勢，共接獲4488件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2560件，較前一週下降8.28%，依平台別占比觀察，來自Meta最多，高達近90%，LINE、Google、TikTok則分別占2.7%、0.2%、0.04%。

至於這些涉及詐騙的廣告態樣，案件類型前三名依序為：身分冒充（38.13%）、金融投資（27.38%）、產品服務如線上諮詢、免費課程（21.72%）。

數發部也統計本週熱門關鍵字，以廣告商品為主，如：車牌、香菸、代購，研判這些關鍵字於網路廣告平台的一頁式詐騙有關，詐騙集團在投放大量廣告之際，利用「限時優惠」、「先匯款保留名額」等話術吸引民眾提前匯款或提供信用卡資訊竊取個資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財