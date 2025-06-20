網購遇第三方支付詐騙？數發部提醒付款前留意三件事

數位發展部特別提醒，詐騙集團架設的網站上常以「支援第三方支付」作為誘因，讓消費者誤以為交易安全可信。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕消費者在網路上購物結帳時，最怕遇到詐騙集團假冒的第三方支付工具，讓自己的信用卡資訊流出。數位發展部特別提醒，詐騙集團架設的網站上常以「支援第三方支付」作為誘因，讓消費者誤以為交易安全可信。但實際上，這些網頁可能會直接跳轉到偽冒的第三方支付網站，誘導民眾輸入信用卡資訊或轉帳。

數發部提醒民眾留意三件事：一，付款前請確認是否導向官方支付頁面。二，網址是否安全（https開頭）。三，避免加入LINE或其他通訊軟體操作付款的非官方流程。

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數發部建置「網路詐騙通報查詢網」作為通報疑似詐騙訊息的平台，自去年上線至今，已接獲通報疑似詐騙訊息超過22萬則，經分案相關部會審查，已確認其中12.5萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok四大平台業者下架。

數發部統計6月8日至14日通報趨勢，共接獲4488件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2560件，較前一週下降8.28%，依平台別占比觀察，來自Meta最多，高達近90%，LINE、Google、TikTok則分別占2.7%、0.2%、0.04%。

至於這些涉及詐騙的廣告態樣，案件類型前三名依序為：身分冒充（38.13%）、金融投資（27.38%）、產品服務如線上諮詢、免費課程（21.72%）。

數發部也統計本週熱門關鍵字，以廣告商品為主，如：車牌、香菸、代購，研判這些關鍵字於網路廣告平台的一頁式詐騙有關，詐騙集團在投放大量廣告之際，利用「限時優惠」、「先匯款保留名額」等話術吸引民眾提前匯款或提供信用卡資訊竊取個資。

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