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超級央行週落幕！新台幣升9.2分收29.529元 週線連2紅

2025/06/20 18:35

新台幣週線連2紅。（記者陳梅英攝）新台幣週線連2紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣升勢未止，今早隨美元回落，新台幣兌美元匯率再度挑戰29.5元關卡，盤中最高升抵29.506元，最後收在29.529元、升值9.2分，成交量15.03億美元。

台股今日則是開低走高，尾盤翻紅，小漲42.24點，收在22045.74點，三大法人合計賣超94.22億元。其中，外資賣超49.14億元。

超級央行週落幕後，市場陸續消化聯準會以及主席鮑爾談話，美元指數回落，使台幣一早由貶轉升，盤中最高升抵29.506元，尾盤央行調節，升幅收斂。

匯銀人士指出，台幣仍在升值軌道上，下週進入月底又是季底，出口商拋匯是否集中出籠，再度對台幣升值帶來壓力需進一步觀察，惟市場只要出現單邊拋匯情況，央行也不時加重調節力道，進場提供流動性，使台幣不至於失序演出。

國際情勢方面，中東地緣風險仍受關注，美國對等關稅90天暫緩期也即將屆滿，市場聚焦美方與各國貿易談判進展。

根據央行統計，美元指數今日回落0.37%，韓元大漲0.82%居第一，台幣勁揚0.31%、新幣升值0.27%、人民幣升值0.05%，僅日圓貶值0.02%。

回顧過去一週，新台幣匯價在央行穩匯下，大致在29.46元至29.66元間波動，一週升值1.39角或0.47%，週線連2紅。

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