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鴻海科技獎今揭曉 台灣青年科研實力驚艷全球

2025/06/20 18:46

2025鴻海科技獎今日頒獎，21名碩博士生榮獲25萬元研究獎勵金與鴻海實習機會。（鴻海教育基金會提供）2025鴻海科技獎今日頒獎，21名碩博士生榮獲25萬元研究獎勵金與鴻海實習機會。（鴻海教育基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025鴻海科技獎」今（20）日舉行頒獎典禮，21位來自國內外頂尖大學的優秀研究生獲頒殊榮，各得25萬元獎金。其中，國立台灣大學學生洪頡茗首創利用轉印技術，藉由能量傳遞的方式突破「能隙定律」，有效提升「近紅外OLED元件」的發光效能與輻射亮度，展現卓越的學術價值與應用潛力。

另外，國立成功大學博士生黃怡靜，提出結合自建攝影裝置與語音辨識的「非侵入性AI吞嚥評估系統」，適用於術後在宅照護，具備高度的學術與臨床價值，亦獲肯定。

鴻海科技獎由鴻海教育基金會主辦，鴻海教育基金會董事長巫俊毅表示，鴻海科技獎除了要鼓勵研究、表彰學術成果，同時也希望能搭建一個讓青年研究者理解產業實務、貼近社會需求的視野平台，讓研究者的努力更能化為對人類的實際貢獻。

鴻海2科技集團董事暨國立台灣大學物理系特聘教授張慶瑞、台灣大學副校長廖婉君、台灣科技大學資訊管理系特聘教授吳宗成出席頒獎，共同見證台灣年輕科研能量的綻放。評審團指出，今年投件論文整體水準較往年更高，競爭十分激烈，各研究成果也令人驚艷，突顯了台灣碩博士生在面對全球科技挑戰下的技術實力與創新努力。

鴻海教育基金會執行長汪用和說明，由於得獎主題領域廣泛，且每篇論文皆極富創見，典禮現場播放得主的個人與研究成果簡介影片，讓與會者可更具體了解每位得主的論文亮點，頒獎時亦邀請指導教授一同上台合照，表達學術傳承與感恩，現場氣氛溫馨而振奮。

「圓桌交流」是典禮一大特色，鴻海研究院各研究所所長、研究員等鴻海業師、各組評審、學者專家與各領域得主及指導教授們，依主題領域分組，進行小組深談，從研究方向的探討、研究方法的精進、研究應用的可能，展開熱烈對話、深入交流。

汪用和表示，鴻海科技獎自2021年設立以來，已支持獎勵超過百位青年科技人才，期盼透過此獎項，持續為台灣科研注入動能，亦期許每位得主以此為起點，實踐理想，創造人類更好的生活。

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