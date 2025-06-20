基龍米克斯今年力拼獲利 啟動IPO程序

基龍米克斯董事長周孟賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃基因定序領導大廠基龍米克斯（4195）今（20）日召開股東會，由董事長周孟賢主持，會中通過初次上市（櫃）前公開承銷辦理現金增資，將展開IPO程序。

周孟賢表示，公司去年合併營收4.83億元，創歷史新高，主要受惠NGS（次世代基因定序檢測）服務及儀器部門二大業務增長激勵，不過因相關人事成本與推廣費用同步擴增，加上認列採權益法的投資損失與金融資產評價損失致使虧損，在重新調整營運策略後，今年將全力拚增業績並以獲利為目標。

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基米表示，有鑑於NGS納入健保帶動精準醫療分子實驗室的基礎建置、以及細胞治療CDMO（委託開發暨製造服務）的建廠需求增加，加上新環保法規對環保冷媒的要求也將引發一波冷藏及冷凍機台換機潮，今年來自儀器設備的營收挹注可望保持成長。

此外，繼前年與去年取得3項經TFDA列冊登錄項目（LDTs）後，基米持續投入新品項申請，目前已提交9項LDTs申請計畫案，包括抗癌瘤藥物伴隨檢測、遺傳代謝與罕見疾病基因檢測、產前及新生兒染色體與基因變異檢測、癌症篩檢、診斷、治療及預後基因檢測，以及藥物不良反應或藥物代謝基因檢測等，擴大布局NGS高階檢測市場。

基米表示，響應政府的新南向政策，將以印尼為拓展東南亞市場的起點，藉由參與該區域指標型展會的推廣，持續在泰國、越南、馬來西亞等地洽談經銷夥伴，提升公司在最新一代基因定序技術和裝備的影響力與滲透率，朝建立亞太頂尖基因定序中心目標邁進。

展望下半年，在NGS應用領域持續開展下，來自儀器部門與既有NGS服務的接單狀況穩定增長，加上海外市場貢獻、以及審查中的LDTs項目有機會獲TFDA認證，增加業績挹注，下半年營收可望再創新高，全年以重返獲利為目標。

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