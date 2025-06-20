投信狂賣00907、00713「4棄嬰」！這檔一口氣砍逾4萬張最慘 股價狂瀉

投信狂賣00907、00713「4棄嬰」！南亞一口氣砍逾4萬張最慘，股價狂瀉。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信週五（20日）雖然買超13.22億元，不過，正值多檔ETF換股，投信狂賣遭剔除成分股，其中又以00907、00713「4棄嬰」最慘，全上前10大賣超，而當中又以00907棄嬰南亞一口氣遭砍逾4萬張淪最大苦主，在投信連17賣，尤其今大砍逾4萬張衝擊，股價大跌3.05%，收27元，成交量放大到逾8萬張。

00907除了南亞外，華南金也上賣超榜，至於00713則有和碩、遠東銀和華南金。

請繼續往下閱讀...

投信週五賣超前10大個股，依序為南亞（1303）4萬1378張、欣興（3037）2萬5896張、陽明（2609）2萬2552張、華南金（2880）1萬4664張、永豐金（2890）1萬1234張、遠東銀（2845）8198張、宏碁（2353）6038張、長榮航（2618）5629張、中鋼（2002）4905張、和碩（4938）4867張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法