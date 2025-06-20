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00713「3老3新」吸金！這檔金融老將最狂 投信一口氣瘋掃9.35萬張

2025/06/20 16:31

00713「3老3新」吸金！老將凱基金最狂，投信一口氣瘋掃9.35萬張（業者提供）00713「3老3新」吸金！老將凱基金最狂，投信一口氣瘋掃9.35萬張（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然三大法人週五（20日）賣超94.22億元，不過，台股逆勢收漲42點，而投信則由賣轉買，買超13.22億元，其中又以00713「3老3新」最搶手，而6成分股中又以老將凱基金最狂，一口氣掃貨9.35萬張，雖然投信大買，但不敵外資爆砍逾10萬張，股價開高收低，終場跌1.53%，收16.05元，成交量放大到18.16萬張。

00713除了老將凱基金上投信前10大榜中，尚有聯電與寶成兩老將，至於新兵則有一金、國泰金與華航。

投信週五買超前10大個股，依序為凱基金（2883）9萬3531張、台新金（2887）4萬3827張、第一金（2892）4萬3677張、寶成（9904）2萬2783張、統一（1216）2萬1690張、鴻海（2317）1萬2280張、國泰金（2882）1萬2079張、台塑（1301）8864張、華航（2610）7626張、聯電（2303）7513張。

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