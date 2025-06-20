童子賢：MIT助攻以色列鐵穹防空系統 打入全球戰略核心

以色列鐵穹防空系統。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日接受媒體聯訪時，針對地緣政治衝突與全球高科技產業發展提出看法，特別點出以伊戰爭當中，以色列鐵穹防空系統其實就搭載了台灣製造的工業電腦，「台灣科技產品，早已不知不覺滲透全球戰略核心領域」。

童子賢表示，台灣產業的價值，不只體現在出口數字或品牌能見度上，而是深植在全球高科技系統的底層基礎之中。以鐵穹系統為例，背後所需的精密運算與即時反應，仰賴的正是台灣業者所供應的先進工業級計算設備。

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進一步觀察台灣產業體質，童子賢認為，台灣幸運避開了中韓電子產業之間激烈的價格戰。過去十年中國大量補貼發展面板、造船、記憶體與太陽能產業，造成南韓遭遇嚴重傾銷衝擊，但台灣這幾個領域涉入有限，反而得以集中資源，發展難以替代的高附加價值技術。

「AI與先進晶片，是目前全球找不到替代供應者的領域，台灣在這方面的產業配合度與成熟度非常高」，童子賢強調，以台積電的兩奈米製程為例，競爭國家即使因匯率升值而價格較低，也不可能在短期內打造出同等技術。這類「十年磨一劍」的高門檻產業，台灣具有高度轉嫁能力，能因應外部變動，維持產業韌性。

談到產業出口前景，童子賢坦言，下半年才是科技業的旺季，尤其在歐美市場進入秋冬促銷檔期後，才是出貨主力時段。因此，現在不必對於單一季節性波動過度解讀，也不應將整體市場焦點過度集中於美國，畢竟全球還有7成的市場來自美國以外地區，值得台灣繼續努力耕耘。

童子賢提到，現在台灣企業普遍面對匯率升值，可區分產品類型來因應，如果是具有替代性質的標準化商品，升值確實會帶來出口壓力，但若是台灣獨有的技術、製程或專業能力，就有條件將成本轉嫁給客戶，「我們的產品如果全球找不到第2家，那就不會被輕易取代」。

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