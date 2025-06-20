第三季DDR4合約價喊漲逾3成 威剛訂單爆滿

威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）指出，受惠DDR4需求爆增，公司訂單應接不暇，因客戶下大單排隊等出貨的意願大增，目前公司海內外廠產能擠爆，預估第三季DDR4合約價喊達30~40%的漲價幅度，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，營運表現將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔可期。

威剛董事長陳立白表示，公司DRAM及NAND Flash供貨無虞，業務接單持續長紅，截至目前為止，工廠已連續五個月加班生產，系統大廠客戶不只DDR4訂單加溫，配合DDR5需求持續成長，SSD接單穩健，目前訂單能見度已看到9月。

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他指出，威剛在DDR4強力貨源的後盾下，將儘可能滿足公司長期合作品牌大廠的需求，並為公司夏、秋兩季營運挹注豐厚獲利動能。

陳立白強調，目前上游原廠對DRAM與NAND Flash價格態度仍相當強勢，特別是已規劃逐步停產的DDR4，在下游提前備貨的強大需求下，第三季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度。預期威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，業績與獲利可望搭上這波世代交替的順風車，為公司年度營運帶來更佳的成長動能。

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