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名師解盤》蔡明翰：市場觀望氣氛濃 憂半導體關稅不確定性

2025/06/20 15:59

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美股因為六月節休市，不過看到川普持續批評鮑爾，目前雙方角力，市場擔憂恐導致美元弱勢，資金快速流出，市場的擔憂，加上中東政局也不穩定，美股近期震盪拉回，技術面也稍微轉弱，導致美股休市之後，週五亞股也比較疲軟，除了韓國股市維持強勢，其他亞股都走低，台股近期或今年呈現比較疲弱格局，近期加權指數在年線跟半年線底下震盪整理，市場呈現比較觀望的氣氛，也在擔憂對等關稅相關議題，目前即將進入6月底，市場認為，7月初即將會有決議的對等關稅，可能還是會對台灣具有一定程度影響，並且在對等關稅出爐的時間，甚至也有可能同步有半導體關稅出爐的可能性，因此在不確定因素相對較高的狀況下，台股對比國際股市，無論是美股、歐股或亞股都比較弱勢格局，尤其全球股市都陸續站上年線，目前只有台股還在年線以下整理。

剛提到，半導體關稅的不確定性，到底何時會出爐?稅率會多少?這種不確定性，導致股市一直具有相對壓力，另外中東政局相對不穩定，確實也給市場很大壓力，風險自然有大幅增加的可能性，但就過往經驗，以色列和伊朗每年幾乎都一定程度的政局不穩定動盪，但2023年之前，這兩國動盪對股市衝擊有限，自從2023年到去年為止，因為雙方交火不斷擴大，每次紛爭都會對美股造成一定壓力而壓回，不過回過頭來，無論是對於股市的衝擊，以及時間和空間都不會太大，過往拉回震盪整理之後，就會慢慢轉為比較正向的表現，因此建議投資人，中東政局影響不用過度恐慌，後續只要市場不確定因素消除，或者恐慌氣氛過了之後，美股還是會回到多頭格局，至於台灣部分，雖然有對等關稅以及晶片關稅的不確定性，但台股仍會和國際股市走相同的路，只要美股能夠走高，台股還是有走高機會，近期股市在震盪整理，拉回到月線附近，都是很好分批逢低布局機會。

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