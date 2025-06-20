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川普推製造業回流難上加難 童子賢曝美國「贏的方程式」

2025/06/20 15:55

和碩董事長童子賢今日以「川普2.0對產業的影響與因應之道」進行專題演說。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢今日以「川普2.0對產業的影響與因應之道」進行專題演說。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日以「川普2.0對產業的影響與因應之道」作為專題演說主軸，強調美國現在的高階服務業才是「贏的方程式」，若繼續推動製造業回流，不僅違背產業結構、與現實脫節，也可能導致美國失去全球經濟與政治的領導地位，關稅更不可能讓美國走向富裕。

童子賢表示，全球正處於「川普2.0」的時代，雖然美方政策更為熟練且快速推行，然而其經濟政策多數仍為「討好選民」的短期手段，例如高喊美國財政赤字嚴重，卻又大幅推動減稅，「喊錢不夠用，又叫大家繼續少繳管理費」，令人難以理解。在製造業方面，川普鼓吹工業回流，但事實上，製造業投資期長、變動慢，難以與總統任期等短週期政策匹配。

「製造業短則5年、長則20年才看得出佈局成效，不可能今天蓋廠、明天就投產，後年又搬走。」童子賢直言，當前產業投資面臨最大挑戰就是「政策搖擺」。尤其對半導體等重資本產業而言，設備投資通常是廠房本體的3倍到5倍，廠商只能先建「空殼」，待訂單確定後才敢擴充，這種情況將加劇企業決策壓力，也拖累供應鏈效率。

童子賢進一步指出，美國回頭尋求「重返製造」本身就與現實脫節，除了人力昂貴與人才短缺外，美國早已缺乏上下游完整的產業鏈，根本難以重新組裝昔日製造霸主的地位，「高所得、高工資、又缺人才、缺產業鏈，美國怎麼重返製造？」

童子賢認為，美國真正的優勢是以高階服務業為核心的經濟模式，舉例來說，智慧手機產業中60%以上的附加價值掌握在設計、行銷與系統整合等美國企業手中，製造端僅分得不到30%。美國的GDP高達28.2兆美元，佔全球25%，本質上正是因為掌握了這樣的分工邏輯與附加價值，「這才是美國真正贏的方程式」。

此外，童子賢也對川普的國際政策表達憂慮，由於美國近年來屢次退出世界衛生組織（WHO）、破壞世界貿易組織（WTO）精神，並對歐盟、加拿大等盟邦採取不友善的態度，反全球化、推高關稅、否定氣候變遷，這些作法可能已讓美國逐漸失去國際領導地位。特別是川普運用行政命令，要求撤回加州2035年禁售燃油車政策，逆勢操作讓美國恐將錯失下一波產業主導權。

「強大的國家，來自包容與創新，而不是封閉與排他。」童子賢以多位非美國出生的菁英為例，包括黃仁勳、李安及愛因斯坦等，皆對美國科技與文化帶來深遠貢獻，美國若失去高等教育、移民、多元文化與人才流動，將逐步失去領導地位。

針對台灣未來的處境，童子賢建議不應被短期政策擺布，應持續強化本身在AI、電動車與先進晶片等領域的優勢，並且維持全球化視野，不應一味依賴美國市場。台灣貿易額早已超越GDP，外匯存底與世界第一人口大國印度並駕齊驅，這是憑藉實力累積的成果，但若缺乏長期能源、人才與法規支撐，優勢也可能逐漸流失。

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