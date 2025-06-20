「董教授」開課！董瑞斌：成立主權基金不是為了提高外匯操作績效

兆豐金董事長董瑞斌說，成立主權基金「不是為了提高外匯操作績效」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕總統賴清德宣示規劃成立台灣主權基金，資金可能來自外匯存底，兆豐金董事長董瑞斌今日談及主權基金，強調外界的焦點均著重在對央行外匯操作的績效不滿意，但成立主權基金的原始目的，不在於提高外匯操作績效，必須聚焦「未來要什麼」？「不是為了增加那1%、2%的收益」。

兆豐金今日召開股東常會，會後董瑞斌接受媒體聯訪，談及主權基金，立刻化身「董教授」，詳細解釋主權基金的發展歷史。

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董瑞斌說，1959年歐洲某個國家發現了龐大的天然氣礦，是歐洲最大，因此開始大量出口，國內收入源源不絕，但幣值也因此持續升值，10年後副作用出現，其他產業一蹶不振，其他出口產業喪失競爭力，20年後經濟學人進行報導，提出「荷蘭病」一詞。

董瑞斌表示，現在提及「荷蘭病」，已引申為一國有長期外匯流入，因某項向出口產品增加、長期外援、長期外界直接投資，導致長期資金流入，導致貨幣持續升值，使出口競爭力減弱。

1953年科威特成立投資管理局KIA，是全球第一個主權基金，後續阿拉伯聯合大公國也成立主權基金，主要都是基於「當我們把最後一桶油賣出去後，國家該怎麼辦？」的憂心，董瑞斌說，除了石油外只有沙漠的阿聯積極發展首都杜拜，現在已成為中東的觀光旅遊重地、伊斯蘭金融中心。

董瑞斌提醒，主權基金重要的是「看未來」、「未來國家該怎麼辦」？對於台灣，董瑞斌表示，二次大戰以來，台灣產業做了很多轉型，不管是出口擴張、進口替代等，每一次轉型都很成功，但目前也只有台積電是護國神山，但接下來呢？「如果未來矽光子很重要，那是不是該先佈局投資相關公司？特定新創的專利或技術？｣而且要去做民間創投不敢做、不會做的事情。

董瑞斌提醒，將國發基金及４大基金都定位為主權基金那是不對的，主權基金也不只能投資技術，也可以用國家力量去策略性佈局通路，確保未來的出口穩定，重點是要投資台灣的未來，不是只為了提升外匯績效。

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