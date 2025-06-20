遭遇強震！高雄楠梓產業園區跨局處聯防演習震撼登場

日月光K24主建物今（20）日上午，模擬強震發生火災及氮氫混合站遭遇化學災害事故，從廠區失火到廠域內部員工緊急疏散。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕因應高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，高雄市政府今6月（20）日於楠梓科技產業園區盛大舉辦跨局處聯合搶救演習。市長率領市府團隊包含消防局、水利局、工務局、環境保護局、經濟發展局、義勇消防總隊與園區內廠商共同參與，展現政府與產業界攜手合作的防災實力。

此次演習模擬發生強震，造成日月光K24主建物及氮氫混合站遭遇化學災害事故，從廠區失火到廠域內部員工緊急疏散，接著消防出動雲梯車進行大樓高空濃煙受困救援人命搶救、消防機器人防護射水、鋼瓶處理砲車回收作業、化學槽車洩漏處理及除汙善后處理，以及無人機進行即時影像監控和3D建模技術等先進防災工具的實際運用，現場模擬相當逼真緊張。

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此外，各相關局處緊密配合，包括經發局提供重要的工業管線圖資、工務局協助提供地下管線資訊、水利局進行下水道圍堵及監測作業，環保局則負責現場空污監測、警示發布及後續的化學品洩漏處置，充分驗證了市府跨局處聯防體系在緊急事件中的高效率與高協調性。

日月光K24主建物今（20）日上午，模擬強震發生火災及氮氫混合站遭遇化學災害事故，從廠區失火到廠域內部員工緊急疏散。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁表示，這次的演練要嘉勉大家，在這場演習的裡頭模擬災損的各種狀況，並且能夠採取應變相關的措施，讓災害的引起的損害降到最低，今天代表市府來跟各位演練的人員表達謝意，尤其科技廠業的進駐，更讓化學災害更加複雜，所以藉由圖資的整合與科技的運用，加上不同單位的分工合作，讓我們能夠將災害減到最低，高雄市正轉型為科技產業重鎮，產業園區安全一直是市府的重點工作。透過本次跨局處搶救演習，不僅展示了先進的科技運用，更加強化了各單位之間的協調與默契，同時提升廠商自衛消防編組、區域聯防的應變能力，強化產業環境公共安全。

後續將持續推動各項科技防災的深化及相關訓練演習，期望與產業界共同構築起更強大的安全防護網，確保產業持續發展的同時，也全面保障市民生命財產安全。

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