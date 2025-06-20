兆豐金去年獲利佳 董座不滿意已訂二大目標

兆豐金今（20）日召開114年股東常會，通過每股配發現金股息1.6元，小股東特別獻花給董事長董瑞斌表達肯定（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今（20）日召開114年股東常會，通過每股配發現金股息1.6元，創5年來新高，更是連續2年每股配發1.5元以上的現金股息，但董事長董瑞斌卻對ROE、ROA的表現不滿意，訂下他在這一任董事任期、剩2年的時間內，要將ROE提升至10%、ROA達1%二大短期目標，現金股息殖利率則至少優於3年期定存。

兆豐金兆豐金113年合併稅後淨利347.66億元、年增4.57%，每股稅後盈餘（EPS）2.35元，獲利表現持續維持高檔，其中主要子公司兆豐銀行，淨利息收益及手續費同步增加，但受財務操作淨收益減少、海外備抵呆帳提存增加的影響，全年稅後純益283.70億元、年減8.56%。

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面對今年美國引爆的關稅戰，以及隨之而來的美元大幅貶值，兆豐金的財務操作也隨之機動調整，兆豐金董事長董瑞斌指出，若台幣對美元升值1元，將影響兆豐金損益1500萬元，累計到年底8個月，將使收益減少1.2億台幣，一旦台幣對美元升值3元，影響獲利將達3.6億元。

董瑞斌說，他去年預估今年的情況時，就認為美國聯準會不會這麼樂觀降息，因此就已預先調整今年的財務操作，包括股票操作額度降至80億元，美債也調降存續期間至5年以下並減持部位、逢高出脫。後續對於外幣公債，鎖定以東歐、捷克公債優先，並增加歐元幣別。

對於兆豐金的獲利期許，有小股東對於部分金控子公司的表現不滿，董瑞斌回應表示，依據國際標準，金融業ROE要達12%、ROA達1%才達標，兆豐金離此距離還遠，但他勉勵員工不要洩氣，但也要努力共同達到目標。

董瑞斌會後接受媒體聯訪表示，今年在美國關稅戰及台幣升值等因素衝擊下，獲利衰退可以預期，但對金控而言，面對全台產業、消費者及投資人，須維持穩定的投資報酬率，讓股東長期持有，對於ROE及 ROA的目標，他希望在他這一任董事任期，剩２年的時間，可讓ROE由目前的9%達到10%、ROA由目前0.7%達到1%，作為短期目標。

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