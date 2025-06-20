「台灣永續投資獎」 台新金集團本屆獲7項大獎獎

台新金控落實永續獲台灣永續投資獎，由台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔代表受獎（中）。（圖為台新金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕 由永續能源研究基金會主辦的「台灣永續投資獎」今（20）日舉行頒獎典禮揭曉獲獎名單，台新金控集團本屆共獲七項大獎，金控及投信分別獲頒機構影響力「楷模」；而個案影響力獎項部分，由台新人壽奪下「影響力投資銀獎」、「股東行動銅獎」，台新證券獲「永續主題投資銀獎」，台新投信獲得「企業議合銅獎」、「股東行動銅獎」等。

台新表示，永續理念與核心業務結合的成效，不但充分體現，更深獲評審認同。

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這頒獎典禮，由台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔及台新投信總經理葉柱均，共同出席領獎。詹景翔表示，台新以「認真永續 綠色生活」為永續主軸，發展出「氣候行動」、「金融共榮」、「永續賦能」三大永續關鍵議題，持續開展各項規劃並積極實踐。

台新表示，在「氣候行動」議題引領下，在2024年台新將ESG列入投資的DNA，更透過企業永續功能小組追蹤子公司「責任投資」的實踐，強化投資碳排淨零，善盡機構投資人心力，榮獲「機構影響力-金控組」楷模獎。

葉柱均指出，台新投信已連續三年獲得「台灣永續投資獎」肯定，除獲得「投信組楷模獎」，更首次在企業議合、股東行動等面向獲個案影響力獎，展現永續投資品牌價值。台新投信未來將持續深化ESG制度建置與實際影響力，強化企業治理及責任投資，穩步引領資產管理業朝向綠色轉型與永續發展。

台新人壽落實ESG影響力投資，其大型地面太陽光電案場的投資獲「影響力投資銀獎」，不僅取得財務上的成功，更同時兼顧環境生態、地方共榮，發揮永續影響力。

此外，台新人壽透過行使股東權，推動被投資公司對環境永續、社會責任及公司治理之股東影響力，獲得「股東行動銅獎」的肯定。

台新證券表示，引領企業邁向永續經營，榮獲「永續主題投資銀獎」，主要係成功協助寶綠特資源再生工程公司掛牌上市，該公司未來將持續投入多元塑膠回收技術研發，為生態環境改善做出實質貢獻。

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