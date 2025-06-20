乖乖新口味！我國友邦「咖啡Ｘ蘭姆」奇遇共舞 25日起全家開賣

中美洲經貿辦事處（CATO）主任徐韶慧（見圖）表示，這不只是一包乖乖，更像是一段從中美洲熱情土地出發、穿越時區與文化，最終在台灣味蕾上交會的美味旅程。（CATO提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕特別版乖乖時常引領話題，中美洲經貿辦事處（CATO）為推廣友邦瓜地馬拉及貝里斯農特產品，聯合台灣家喻戶曉的食品品牌「乖乖」，共同推出限量聯名商品「咖啡蘭姆風味乖乖」，融合瓜地馬拉精品咖啡與貝里斯精釀蘭姆酒，透過多層次的風味和酥脆中的香醇，讓民眾更加貼近友邦的飲食魅力。

「咖啡蘭姆風味乖乖」將於台北國際食品展、國際旅展等多場展會中亮相，參觀民眾可現場品嚐這款融合異國風味的特色點心；同時也將於25日起在中部以北的全家便利商店200家指定門市，以及19日起在台糖蜜鄰便利商店台北門市限量販售。

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CATO表示，本次聯名不僅是美味的創新嘗試，更是一場跨越地理與文化的交流。素有「咖啡王國」美譽的瓜地馬拉，擁有火山土壤與多變氣候等得天獨厚的地理條件，孕育出品質卓越、香氣馥郁的精品咖啡，深受全球市場肯定。近年來，台灣與瓜地馬拉的咖啡貿易持續深化，從原豆進口、產品加工到通路推廣等各環節，雙方在農產供應鏈上建立起堅實合作基礎，也拓展中美洲優質農產在台灣的能見度與市場潛力，展現穩健的農業經貿夥伴關係。

CATO指出，貝里斯蘭姆酒則為這款點心增添柔和甜香與異國韻味。貝里斯擁有超過百年的甘蔗種植歷史，其蘭姆酒以純淨釀造技術與傳統工藝聞名，在國際烈酒競賽中屢獲殊榮。自2022年台貝簽署「經濟合作協定」以來，經貿合作不斷拓展，多項農產品與加工食品得以享有關稅優惠進入台灣市場。蘭姆酒作為其中代表性品項之一，也首次以零食點心風貌登場，走進更多台灣民眾的日常，展現雙邊交流的嶄新可能。

CATO主任徐韶慧表示，這款結合友邦食材與創意的限量聯名點心，不僅讓台灣民眾認識來自瓜地馬拉與貝里斯的優質農產，更為台灣與友邦之間的經貿合作注入新活力。她形容，「這不只是一包乖乖，更像是一段從中美洲熱情土地出發、穿越時區與文化，最終在台灣味蕾上交會的美味旅程」。 未來辦事處也將持續攜手台灣企業引進更多中美洲優質原料與產品，深化雙邊農業貿易，透過更多創新合作，讓民眾從美食中品味友邦文化的溫度，也感受到外交合作的深度。

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