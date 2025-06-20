中市裁罰中火1800萬勝訴 莊秉潔：只會興訟減煤

中市裁罰中火1800萬行政訴訟勝訴。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰台中火力發電廠1800萬元，台中環保局提起行政訴訟，台北高等法院昨（19）日判決台中市環保局勝訴，環境部已決定上訴；對此，中興大學環工系教授莊秉潔指出，中火推新燃氣機組，中市府4年前用都更卡了15 個月不發建照，今年燃氣機組要試車，又退件5次，導致中火煤電除役期程受影響，「目前還沒任何一機組，轉備用或除役」，嘆中市只會「興訟減煤」。

台中市環保局2019年以中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台灣電力公司共1800萬元，環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰，台中環保局先提訴願但被不受理，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨日判決台中環保局勝訴，可上訴；台中市環保局表示，感謝台北高等行政法院支持空氣污染防制等環境保護屬地方自治事項，目前因尚未收到法院的正式判決書，後續在收到判決書後，將會依判決精神加強對中火燃煤污染的管制。

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但莊秉潔指出，4年前高雄興達電廠也有4部亞臨界燃煤機組，現在已經全部除役或轉備用，「為什麼中火目前還沒任何一機組，轉備用或除役」。

莊秉潔說，興達新燃氣已經在試運了，高雄用電少於發電，高雄老煤電優先中火除役，相對合理，台中市用電大於發電，中火煤電除役時程，自然晚於興達煤電；但中火積極興建新燃氣機組，4年前被台中市府用都更卡了15個月不發建照，到今年好不容易有一部燃氣機組要試車，又被退件5次，「台中市只會興訟減煤」。

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