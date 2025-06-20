晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國國會遊說創新紀錄！北美台商會年會落幕 力促改善雙重課稅

2025/06/20 12:44

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）第37屆年會近日於德州達拉斯圓滿落幕。圖中左起達拉斯市長Eric Johnson、駐美代表俞大㵢、僑委會委員長徐佳青、TCCNA總會長陳世修。（TCCNA提供）北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）第37屆年會近日於德州達拉斯圓滿落幕。圖中左起達拉斯市長Eric Johnson、駐美代表俞大㵢、僑委會委員長徐佳青、TCCNA總會長陳世修。（TCCNA提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）第37屆年會近日於德州達拉斯圓滿落幕，今年該會創下新紀錄拜會74名美國參、眾議員，強調「台灣關係法」重要性並就台灣單向雙重課稅問題，向美國國會表達改革的迫切。

陳世修表示，北美洲台灣商會聯合總會作為一個擁有近40年歷史的台商組織，至今在北美洲已成立36個地區商會。他深信，TCCNA能夠有效地成為台灣與美國之間最大的經濟交流平台。這些努力的主要目標，就是希望透過台商民間組織的力量，將台灣在海外的經濟觸角延伸至最大化，達到互利共贏。

TCCNA表示，今年度在總會長陳世修的帶領下，本屆年會不僅在經貿實質關係上取得了豐碩成果，更成功推動多項重要進展。其中一大亮點，包括TCCNA拜會了破紀錄的 74位美國國會參眾議員。

TCCNA指出，此舉旨在強調「台灣關係法」的重要性，並就台灣單向雙重課稅問題，進一步向美國國會表達改革的迫切性，爭取台灣企業在美經營的更公平環境。

此外，TCCNA與中華電信國際分公司簽署了合作備忘錄（MOU），將深化中華電信與台灣商會之間的合作，為台商在數位通訊領域提供更廣闊的合作平台。

另針對美中貿易的不確定性，越來越多的台灣企業選擇在美國設立據點，TCCNA在此過程中扮演關鍵的橋樑角色，積極促成雙方企業的雙向參訪與交流，為台商在美國的發展提供了重要支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財