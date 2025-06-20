美國國會遊說創新紀錄！北美台商會年會落幕 力促改善雙重課稅

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）第37屆年會近日於德州達拉斯圓滿落幕。圖中左起達拉斯市長Eric Johnson、駐美代表俞大㵢、僑委會委員長徐佳青、TCCNA總會長陳世修。（TCCNA提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）第37屆年會近日於德州達拉斯圓滿落幕，今年該會創下新紀錄拜會74名美國參、眾議員，強調「台灣關係法」重要性並就台灣單向雙重課稅問題，向美國國會表達改革的迫切。

陳世修表示，北美洲台灣商會聯合總會作為一個擁有近40年歷史的台商組織，至今在北美洲已成立36個地區商會。他深信，TCCNA能夠有效地成為台灣與美國之間最大的經濟交流平台。這些努力的主要目標，就是希望透過台商民間組織的力量，將台灣在海外的經濟觸角延伸至最大化，達到互利共贏。

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TCCNA表示，今年度在總會長陳世修的帶領下，本屆年會不僅在經貿實質關係上取得了豐碩成果，更成功推動多項重要進展。其中一大亮點，包括TCCNA拜會了破紀錄的 74位美國國會參眾議員。

TCCNA指出，此舉旨在強調「台灣關係法」的重要性，並就台灣單向雙重課稅問題，進一步向美國國會表達改革的迫切性，爭取台灣企業在美經營的更公平環境。

此外，TCCNA與中華電信國際分公司簽署了合作備忘錄（MOU），將深化中華電信與台灣商會之間的合作，為台商在數位通訊領域提供更廣闊的合作平台。

另針對美中貿易的不確定性，越來越多的台灣企業選擇在美國設立據點，TCCNA在此過程中扮演關鍵的橋樑角色，積極促成雙方企業的雙向參訪與交流，為台商在美國的發展提供了重要支持。

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