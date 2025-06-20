不可思議 7-ELEVEN跨入手搖茶市場開出首家茶吧

統一超商（2912）首度在台北市信義區打造首間「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」街邊型旗艦店。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）首度在台北市信義區打造首間「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」街邊型旗艦店，以莫蘭迪色為基調、搭配網美打卡牆設計，打造10坪舒適空間，提供多元複合飲品，跨入手搖茶市場，搶攻千億茶飲市場商機。

統一超商表示，2024年6月首度推出「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶Bar」品牌，擴展手搖市場版圖，測試一年，成功布局全台約200家門市、帶動單店飲品業績成長5倍，未來也將複製熱銷商品到「CITYTEA現萃茶」品牌，創造資源共享與展店效益最大化，挑戰年營收破億元。

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統一超商今天並在台北市信義區打造首間街邊型旗艦店，為提供完整客製化服務，導入4大自動化設備簡化製作手順，包含原葉現萃新鮮好茶的「單萃機」保留茶葉完整風味與香氣，能依據需求調整冰度與糖度「糖度機」、「製冰機」，再搭配一鍵完成封口「封膜機」，就能快速完成一杯最具茶攤水準且高標準食安衛生手搖飲。

同時導入兩大風味體系，以「原葉現萃」技術、高品質好茶為基礎延伸「茶拿鐵商模」、「四大基茶商模」，首創雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，原葉茶、風味飲與多樣加料選項等飲品組合，不論是奶茶控、純茶系或熱愛加料咀嚼的愛好者，都可找到自己偏好茶飲口味。

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