下半年不確定因素高 永豐餘續推4大發展重點

永豐餘今日舉辦股東會。圖為董事長葉惠青。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）董事長葉惠青今日表示，因關稅等變動因素仍未定案，下半年營運不確定性較高，不過會努力精實管理，也持續要求各事業減碳；永豐餘也持續耕耘非塑材料、綠電、智慧能源、碳管理4大發展重點。

永豐餘今日舉辦股東會。針對第一季永豐餘虧損1.45億元，每股稅後虧損（EPS）0.09元。葉惠青說明，主要原因為國際漿價走跌、全球經濟前景保守，永豐餘採取精實經營模式，嚴格控制成本，並設定各廠的成本降低目標，並持續以醣經濟為核心，發展新事業。

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針對匯率波動影響，葉惠青則指出，匯率波動對每家公司都會有影響，央行也已有適當政策，確保產業能因應變動，且永豐餘的出口結構僅佔總生產1成左右，其他屬供內需，加上有避險措施，影響有限。

台灣正式步入碳有價時代，永豐餘擬定「能源結構低碳化」和「製程優化提升能效」改善方案，透過自行開發的碳管理平台，數位化即時監控各工廠碳排放數據，更跨域往智慧能源領域發展，提供再生能源售電、儲能、微電網、虛擬電廠、碳管理服務等全方位淨零解決方案。

針對綠電發展與使用，葉惠青表示，含花蓮廠的木質素發電、新屋廠的氣發電及太陽光電，以及高雄九堂廠、台中廠的生質能發電，集團綠電產能保守估計超過60MW，並協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠。

永豐餘指出，集團持續以澱粉、纖維等可再生材料逐步建立非碳能源的「醣經濟」體系，降低對石化原料的依賴，透過科技解方與自然解方雙管齊下，發展氣候科技新商模。永豐餘專業經理人團隊將發揮投資控股平台的資源整合與調度優勢，積極推動跨事業群協作，透過長期累積的資產、人才與經驗強化所投企業營運韌性。

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