晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

下半年不確定因素高 永豐餘續推4大發展重點

2025/06/20 12:25

永豐餘今日舉辦股東會。圖為董事長葉惠青。（記者歐宇祥攝）永豐餘今日舉辦股東會。圖為董事長葉惠青。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）董事長葉惠青今日表示，因關稅等變動因素仍未定案，下半年營運不確定性較高，不過會努力精實管理，也持續要求各事業減碳；永豐餘也持續耕耘非塑材料、綠電、智慧能源、碳管理4大發展重點。

永豐餘今日舉辦股東會。針對第一季永豐餘虧損1.45億元，每股稅後虧損（EPS）0.09元。葉惠青說明，主要原因為國際漿價走跌、全球經濟前景保守，永豐餘採取精實經營模式，嚴格控制成本，並設定各廠的成本降低目標，並持續以醣經濟為核心，發展新事業。

針對匯率波動影響，葉惠青則指出，匯率波動對每家公司都會有影響，央行也已有適當政策，確保產業能因應變動，且永豐餘的出口結構僅佔總生產1成左右，其他屬供內需，加上有避險措施，影響有限。

台灣正式步入碳有價時代，永豐餘擬定「能源結構低碳化」和「製程優化提升能效」改善方案，透過自行開發的碳管理平台，數位化即時監控各工廠碳排放數據，更跨域往智慧能源領域發展，提供再生能源售電、儲能、微電網、虛擬電廠、碳管理服務等全方位淨零解決方案。

針對綠電發展與使用，葉惠青表示，含花蓮廠的木質素發電、新屋廠的氣發電及太陽光電，以及高雄九堂廠、台中廠的生質能發電，集團綠電產能保守估計超過60MW，並協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠。

永豐餘指出，集團持續以澱粉、纖維等可再生材料逐步建立非碳能源的「醣經濟」體系，降低對石化原料的依賴，透過科技解方與自然解方雙管齊下，發展氣候科技新商模。永豐餘專業經理人團隊將發揮投資控股平台的資源整合與調度優勢，積極推動跨事業群協作，透過長期累積的資產、人才與經驗強化所投企業營運韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財