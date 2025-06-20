撤銷中市府對中火減煤處分敗訴 廖偉翔：環境部應立即停止上訴

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對環境部撤銷台中市政府對中火減煤處分一案，遭法院判決敗訴，國民黨台中市立委廖偉翔今表示，這不僅是一紙司法判決，更是一份寫給全民的歷史性裁決書。法院明確認證，台中市要求中火減煤的方向正確，對台電的裁罰合情合理合法，代表地方政府為捍衛人民呼吸健康所做的努力，獲得司法正義的肯定。

廖偉翔指出，這場官司揭露了民進黨政府為了錯誤的能源政策，全力護航台電，卻終究徒勞無功。他強調，空氣污染防制法的排放標準，原本就是防止污染的最低底線，絕不應被視為環保的終點線。地方政府本就有權責依照地方空品狀況，制定更嚴格的標準來保護居民健康，中央政府應該支持，而非打壓。

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廖偉翔說，令人遺憾的是，環境部卻選擇為錯誤的能源政策背書，將最低標準當作台電的護身符，甚至為其擦脂抹粉，這不僅是失職，更是錯誤的政策示範。

廖偉翔進一步指出，中央政府應致力於支持地方加強空污治理，而不是用中央權力打壓地方正義、扼殺地方自治，「讓人民繼續用肺為錯誤能源政策買單，是對健康的不義、對民主的不公」。

最後，廖偉翔強調：「對空氣品質的要求，應該只有一種標準——那就是高標準。法律的低標，不該成為政府護航台電的擋箭牌；人民的健康，更不該成為妥協的代價。」他呼籲環境部應立即停止上訴，正視政策錯誤，懸崖勒馬，從制度上檢討與改進，才是對人民負責的態度。

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