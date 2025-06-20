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宏達電王雪紅：今年會獲利 明年有機會配息

2025/06/20 10:53

宏達電今日舉行股東會。（記者王憶紅攝）宏達電今日舉行股東會。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電今日召開股東會，宏達電董事長王雪紅對出售部分HTC的XR研發團隊加入Google一事是為強化HTC 在XR 生態系的發展策略。他也說，AI正是我們下一階段的核心動能，AI已深入營運與研發流程，協助我們以更高效率、更智慧的方式推動創新、擴大全球影響力。

會中，小股東建議Google資金和處分工廠挹注的現金實施庫藏股和配息，王雪紅表示，「今年是有賺錢的」，宏達電是起飛階段、轉變的契機點，還需要資金做投資，尤其大型語言模型（LLM）投資規模都是千億規模起跳的，明年會考慮配發股息和庫藏股。

宏達電法務長盧佳德表示，今年獲利可期待，明年會從現金水位、營運狀況來考量，有機會會提請董事會配息。

也有小股東問及，宏達電過去曾領投的新創公司VRChat一事，王雪紅表示，HTC投資VRChat很久，占比也多，VRChat有一群認真的年輕人，宏達電會幫助他們，VRChat有規劃在美國IPO，時機到了就會申請，看好他們的發展和走在對的市場趨勢。

王雪紅指出，今年年初HTC宣布與 Google 簽署協議，Google 支付2.5億美元的交易價金，部分HTC的XR研發團隊加入Google。按照協議， HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易已經在第一季完成，也更進一步強化 HTC 在XR 生態系的發展策略。

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