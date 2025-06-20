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竹縣啟動工業區永續發展與碳管理輔導計畫 最高補助30萬元

2025/06/20 11:18

因應淨零轉型與永續治理政策推動需求，新竹縣政府推動工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫。（記者廖雪茹攝）因應淨零轉型與永續治理政策推動需求，新竹縣政府推動工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應淨零轉型與永續治理政策推動需求，新竹縣政府推動工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫，除將提供最高補助30萬元，還有免費人才培訓課程，預計6月30日啟動說明會，將邀請碳盤查驗與ESG實務顧問團隊分享國際趨勢與輔導經驗，期協助企業掌握補助資源與行動建議。

縣府產業發展處表示，為協助企業因應全球淨零排放趨勢與碳盤查需求，縣府提供企業專業碳管理人才培訓課程、溫室氣體（碳排）診斷輔導、盤查及查證輔導，並有數位工具導入及專業諮詢輔導資源，期促進新竹縣內企業落實永續發展與淨零轉型，讓企業快速了解計畫內容及補助機制。

新竹縣工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫由竹縣府主辦、財團法人中國生產力中心執行，以碳排診斷、盤查輔導與查證三大方向，搭配全程免費專業碳管理人才培訓課程，協助企業從碳排盤點基礎開始，建構完整的碳數據系統與改善策略。

產發處表示，6月30日上午10點30分在WSICC暐順國際會議中心，啟動這項輔導計畫，現場將公告114年度碳管理輔導計畫申請辦法，邀請碳盤查驗與ESG實務顧問團隊分享國際趨勢與輔導經驗，開放企業與顧問交流，提供申請流程指引與疑難解答，協助參與者掌握補助資源與行動建議。活動即日起至6月24日開放線上報名（ https://forms.gle/PM4pZyKw4L356ftB8 ）。

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