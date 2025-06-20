映泰AI邊緣運算斬獲新單 明年營收貢獻升至3成

主機板廠映泰今天召開股東會，管理層目標推進數位轉型，布局AI邊緣運算應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板廠映泰（2399）積極推進數位轉型，布局AI邊緣運算（Edge AI）應用，副總經理林坤德今天在股東會後表示，相關產品預計今年底至明年首季進入發酵階段，目前已有超過10家新客戶展開概念驗證（POC），公司目標明年此區塊營收佔比將從目前約10%提升至30%以上，看好相關業務具備長期黏著性，將成未來營收與獲利成長主力。

林坤德指出，公司近年全力投入智慧應用與邊緣AI，目標應用場域包括智慧製造、智慧零售、智慧城市監控與場域安全等。具體專案涵蓋NVR監控、火災煙霧偵測、現場人員是否配戴口罩、安全帽或背心等影像辨識功能，搭配客戶的企業資源規劃（ERP）、公共安全系統進行整合，一旦建置完成，合作關係可長達3到5年，具備穩定且高附加價值的營收貢獻。

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目前映泰邊緣AI產品已從傳統市場拓展至日本、韓國、歐洲（法國）、美國、中東（杜拜）與東南亞，不侷限於特定區域，只要客戶具備數位轉型企圖心，映泰就會積極投入與對接。為因應多元市場需求。公司亦已於今年台北國際電腦展（COMPITEX）時提出3大技術方向，包括Edge AI裝置、NV解決方案以及X86結合NPU的應用方案，呼應產業多樣性與快速發展趨勢。

在推進新業務的同時，映泰也致力建立完整的邊緣AI生態鏈。林坤德說，公司策略是以「服務價值」取代價格競爭，目前合作對象聚焦3大類型：軟體應用商、系統整合商，以及業務型接案公司。其中前兩者占比最高，因其具備較高的技術含量與整體解決方案能力，也更能與映泰進行深度合作。目前雙位數POC客戶即主要來自這兩類型的合作夥伴。

產能方面，映泰表示目前無論台灣或中國皆具備充足生產能力。雖然目前主機板產能仍以中國為主，但已有超過一半的準客戶詢問台灣製造選項。公司在台灣深坑設有廠房，透過與既有及新合作工廠合作，已可支援整系統產品的組裝生產。林坤德強調，未來目標並非單純擴產，而是尋求與更多先進廠商建立彈性合作機制，滿足技術升級與整合式生產需求。

對於傳統PC板卡市場，映泰坦言中國市場近年因內捲情況嚴重，已影響整體營收動能，公司甚至主動退出部分虧損業務。同時，由於Windows 11升級效益有限、DDR4與DDR5價格倒掛、終端需求未明等問題干擾，傳統板卡業務呈現停滯或僅小幅成長。對此，映泰已將營運重心轉向獲利性更高的邊緣運算領域。

映泰認為，電子產業存在週期性，指出包括CPU、GPU、記憶體等關鍵零組件常因供給滯後導致價格劇烈波動，而市場在高價時擴產意願低落，又容易導致短期供需出現狀況。映泰選擇透過轉型切入AI邊緣運算等中長期成長趨勢領域，期望在全球數位轉型浪潮中搶占一席之地。

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