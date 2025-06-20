晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

映泰AI邊緣運算斬獲新單 明年營收貢獻升至3成

2025/06/20 10:49

主機板廠映泰今天召開股東會，管理層目標推進數位轉型，布局AI邊緣運算應用。（記者方韋傑攝）主機板廠映泰今天召開股東會，管理層目標推進數位轉型，布局AI邊緣運算應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板廠映泰（2399）積極推進數位轉型，布局AI邊緣運算（Edge AI）應用，副總經理林坤德今天在股東會後表示，相關產品預計今年底至明年首季進入發酵階段，目前已有超過10家新客戶展開概念驗證（POC），公司目標明年此區塊營收佔比將從目前約10%提升至30%以上，看好相關業務具備長期黏著性，將成未來營收與獲利成長主力。

林坤德指出，公司近年全力投入智慧應用與邊緣AI，目標應用場域包括智慧製造、智慧零售、智慧城市監控與場域安全等。具體專案涵蓋NVR監控、火災煙霧偵測、現場人員是否配戴口罩、安全帽或背心等影像辨識功能，搭配客戶的企業資源規劃（ERP）、公共安全系統進行整合，一旦建置完成，合作關係可長達3到5年，具備穩定且高附加價值的營收貢獻。

目前映泰邊緣AI產品已從傳統市場拓展至日本、韓國、歐洲（法國）、美國、中東（杜拜）與東南亞，不侷限於特定區域，只要客戶具備數位轉型企圖心，映泰就會積極投入與對接。為因應多元市場需求。公司亦已於今年台北國際電腦展（COMPITEX）時提出3大技術方向，包括Edge AI裝置、NV解決方案以及X86結合NPU的應用方案，呼應產業多樣性與快速發展趨勢。

在推進新業務的同時，映泰也致力建立完整的邊緣AI生態鏈。林坤德說，公司策略是以「服務價值」取代價格競爭，目前合作對象聚焦3大類型：軟體應用商、系統整合商，以及業務型接案公司。其中前兩者占比最高，因其具備較高的技術含量與整體解決方案能力，也更能與映泰進行深度合作。目前雙位數POC客戶即主要來自這兩類型的合作夥伴。

產能方面，映泰表示目前無論台灣或中國皆具備充足生產能力。雖然目前主機板產能仍以中國為主，但已有超過一半的準客戶詢問台灣製造選項。公司在台灣深坑設有廠房，透過與既有及新合作工廠合作，已可支援整系統產品的組裝生產。林坤德強調，未來目標並非單純擴產，而是尋求與更多先進廠商建立彈性合作機制，滿足技術升級與整合式生產需求。

對於傳統PC板卡市場，映泰坦言中國市場近年因內捲情況嚴重，已影響整體營收動能，公司甚至主動退出部分虧損業務。同時，由於Windows 11升級效益有限、DDR4與DDR5價格倒掛、終端需求未明等問題干擾，傳統板卡業務呈現停滯或僅小幅成長。對此，映泰已將營運重心轉向獲利性更高的邊緣運算領域。

映泰認為，電子產業存在週期性，指出包括CPU、GPU、記憶體等關鍵零組件常因供給滯後導致價格劇烈波動，而市場在高價時擴產意願低落，又容易導致短期供需出現狀況。映泰選擇透過轉型切入AI邊緣運算等中長期成長趨勢領域，期望在全球數位轉型浪潮中搶占一席之地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財