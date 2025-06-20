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兆豐金何時建總部大樓？董座：只租不蓋鎖定中華郵政「這塊地」

2025/06/20 11:03

因兆豐金控、銀行的總部不敷使用，兆豐金董事長董瑞斌表示，難以購地自建，已有租用的目標（記者李靚慧攝）因兆豐金控、銀行的總部不敷使用，兆豐金董事長董瑞斌表示，難以購地自建，已有租用的目標（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於業務持續擴增，兆豐金控位於忠孝東路的總部，以及兆豐銀行位於吉林路的總部都已不敷使用，兆豐金今（20）日召開股東常會，股東關注兆豐金何時興建總部？兆豐金董事長董瑞斌回應，購地興建總部花費極大，目前鎖定中華郵政位於信義路、大安路的大片土地，郵局正規劃興建大樓，未來完工後兆豐金可向其承租做為金控及銀行總部，但因還未申請建照，估計要2030年後才可實現。

兆豐金今日舉行股東常會，兆豐金113年合併稅後淨利347.66億元，較112年成長4.57%，稅後每股盈餘2.35元，股東對於獲利表現滿意，但兆豐銀工會針對基層人力不足、管理人才斷層表達憂心，提醒人力資源處在面臨少子化趨勢下，須研議能有效留才的員工福利，以有效留才。另有股東詢問，兆豐金控及兆豐銀行的總部均已不敷使用，是否考慮興建金控總部？

董瑞斌回應表示，兆豐銀行的前身銀行因屬於「來台復業」，手上較少房產，若要｢購地興建總部｣，需要花費極大的金額，他曾詢問財政部是否還有公有地可出售？但接到的回應是台北市沒有土地，除非到外縣市，兆豐金也不可能向民間建設公司購買。

經過多方研議，發現中華郵政因郵務萎縮，部分以往的大型郵局，已逐漸縮小規模，台北市在信義路、大安路有一塊原本的郵局，規劃夷平興建大樓，但問題是要向北市府申請，建照都還沒下來。

董瑞斌指出，目前了解，該地規劃地上26層、地下3層的大樓，使用面積可達1萬多坪，該處是目前兆豐金總部的首選，但還沒開始蓋，估計興建需花費5年時間，預計2030年後才可實現。

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