一輛車貴5.2萬 ! 美車商轉嫁80％關稅成本 美國人成苦主

受到關稅成本墊高影響，美國車商將上調車價。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅細節尚未敲定，但關稅對通膨的影響已然顯現，美國消費者將為高達300億美元（約新台幣8859億元）的汽車關稅買單。《彭博》指出，美國車商將轉嫁80%的關稅成本，預計每輛車價格上漲1760美元（約新台幣5.2萬元）。

據報導，美國通用汽車和福特汽車公司已表示，今年關稅影響將分別達到50億美元（約新台幣1476.5億元）和25億美元（約新台幣738.2億元）。兩家公司聲稱，將透過價格調整等方式尋找對沖措施。

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顧問公司AlixPartners負責人韋克菲爾德（Mark Wakefield）表示，這些關稅帶來了巨大的成本，消費者承擔大部分衝擊。

韋克菲爾德指出，車價上漲將導致未來3年美國汽車銷售量減少約100萬輛，而川普政府的反電動車政策，可能將使美國汽車製造商淪為全球電動車市場的配角。

韋克菲爾德也指出，「關稅牆」不太可能永遠存在，預期關稅影響將會逐步減弱，但真正對美國汽車產業有長期影響力的是川普減少和取消電動車補貼政策，例如購買符合條件的電動車可獲得7500美元（約近新台幣22.1萬元）稅收抵免，這將引導美國購車者遠離電動車，購買傳統燃油車。

韋克菲爾德認為，這種政策轉向將損害美國汽車製造商的競爭力。他嘲諷，到2028年，美國汽車製造商將擁有世界上最好的V8引擎，到那時它們可能將擁有世界僅有的V8引擎。

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