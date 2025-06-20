再傳合作案！漢翔攜手法國工業研究機構布局複材新技術

台法展開熱塑複材技術合作，右起分別為漢翔總經理馬萬鈞、副總經理莊秀美、法國CETIM業務副總Pierre Bonnet、策略技術營運長Antoine Hedin。（漢翔提供）

台法展開熱塑複材技術合作，右起分別為漢翔總經理馬萬鈞、副總經理莊秀美、法國CETIM業務副總Pierre Bonnet、策略技術營運長Antoine Hedin。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日宣布，與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），展開進一步技術合作。漢翔總經理馬萬鈞表示，台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及爭取潛在商機。

漢翔在巴黎航展中已簽下日商發動機零組件長約、法商物料採購長約，而這是漢翔在巴黎航展中的第3個合約。

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CETIM為法國政府與民間聯盟合營的工業研究機構，在歐洲享譽盛名，並在全法國設有多個研究據點，技術涵蓋能源、航太、機械工程等領域，服務客戶更橫跨全球。馬萬鈞指出，技術是航空產業的根本，也是漢翔爭取訂單最重要的武器，工程團隊會不斷精進，掌握新世代的製造技術。

漢翔指出，近年在熱塑複材技術著力不小，今年3月先與歐洲大廠完成結盟，再於本次巴黎航展與法國最大的工業研究機構合作，足見對技術升級的企圖心。

漢翔說，複材應用佔比被視為衡量飛機先進性的重要指標，有著輕量、耐腐蝕和耐疲勞的特性。而新世代的熱塑技術，更具備可逆物理反應的可回收特性，及成化時間短可高速量產的長處，易於保存、成本更低，更符合淨零碳排的世界趨勢，非常適合運用在有人機與無人機上，種種優勢已讓熱塑複材的研發成為兵家必爭重點。

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