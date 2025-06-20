「雄挺利」青創貸款補貼7/1開跑！高市青年局：最高200萬元

高市青年局長林楷軒（左）走訪「明宏拔絲地瓜」，體驗翻炒拔絲地瓜的製作流程，感受傳統甜食背後的用心與傳承。（青年局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「雄挺利」青創貸款利息補貼7月1日開跑。高市青年局指出，只要通過經濟部青年創業貸款的高雄青創業者即可申請，將提供最高200萬元、最長5年期的貸款利息補貼。

青年局長林楷軒表示，高市府積極打造創業友善城市，藉接中央政策資源，透過「雄挺利」計畫協助青年降低貸款利息負擔；去年申請產業橫跨餐飲、科技、文創等領域，申貸總額突破1億元，受惠業者超過百家，政策成效顯著。

請繼續往下閱讀...

青年局指出，「雄挺利」補貼對青年創業的實質幫助已有許多案例，鹽埕區一家主打純麥芽糖包裹台農57號地瓜的人氣市集品牌「明宏拔絲地瓜」，即藉由利息補貼機制成功分攤資金壓力，三民區「喬媽灶咖」則以色彩繽紛、無添加副食品打開市場，產品線延伸至寶寶餐與媽媽便利包，並廣納二度就業媽媽加入團隊，建立溫暖職場文化。

青年局說明，本年度「雄挺利」計畫分兩期受理，第一期自今年7月1日至12月31日，第二期為明年1月1日至6月30日，兩期皆採預算用罄為止。

符合申請資格的青創業者，將提供最高200萬元、最長5年期的貸款利息補貼，總補貼上限約為貸款本金1億元所產生的5年期利息；申請條件包括設籍高雄市滿3個月、年齡18至45歲、公司設立或商業登記地點在高雄市且成立未滿8年。

除利息補貼，青年局也持續推動多項創業支持措施，包含創業補助、參展補助及免費創業輔導課程，內容涵蓋財務規劃、行銷策略、法務諮詢等實用主題；民眾若有資金或創業諮詢需求，可親洽青年局或上網搜尋「高雄市政府青年局」，追蹤FB、IG與LINE@（@youth.kcg）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法